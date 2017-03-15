Житель Екатеринбурга из ревности выстрелил из ружья в супругу

Публикации за 15.03.17

В Екатеринбурге возбуждено дело по факту семейной ссоры, окончившейся стрельбой. Следователи подозревают жителя города в том, что он попытался убить свою супругу из ревности.

Как передает корреспондент NDNews.ru, конфликт между нетрезвым мужчиной и его женой случился, когда супруги ехали на машине по трассе. По предварительным данным, муж завел разговор о том, как ревнует свою даму сердца, началась перепалка. В ходе ссоры он потребовал, чтобы супруга свернула в лесополосу и остановилась. Там он достал охотничье ружье и начал стрелять в сторону своей спутницы, сообщили в областном управлении Росгвардии. Испуганная женщина пустилась наутек и, к счастью, ей удалось убежать невредимой. Она поймала на трассе попутку и вскоре сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Пьяного стрелка через некоторое время задержали сотрудники Росгвардии.

На месте инцидента обнаружили гильзы – их, наряду с изъятым охотничьим ружьем, приобщили к вещественным доказательствам. Сегодня в отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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