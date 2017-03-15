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Екатеринбург

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Публикации за 15.03.17

Свердловские власти отдадут АО «Телесеть» четыре этажа в офисном здании

Свердловские власти отдадут АО «Телесеть» четыре этажа в офисном здании

Комитет по промышленной политике свердловского заксо одобрил изменения в программу управления госимуществом на 2017 год.

Как передает корреспондент NDNews.ru, МУГИСО предложило передать в уставный капитал АО «Телевизионная сеть» недвижимость в виде четырех этажей офисного здания на улице Восточной, 56. Екатеринбургским журналистам оно памятно тем, что когда-то здесь располагалось «Областное телевидение». «Телесеть» получит под свои нужды 4, 5, 6 и 11 этажи. На них будет размещаться оборудование, необходимое для работы компании. Стоимость имущества, передаваемого в уставный капитал, не оценивалась, так как передача происходит из одной областной структуры в другую.

АО «Телевизионная сеть» было создано Министерством госимущества Свердловской области. Сфера деятельности – информационные технологии. Как сообщила на заседании комитета и.о. первого замминистра Елена Николаева, передача АО данной недвижимости даст позитивный социально-экономический эффект: позволит сохранить и улучшить телесигнал в населенных пунктах области и повысит доступность интернета.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 15.03.17

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