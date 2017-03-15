«Мы говорим, что Бог создатель всему, а они – нет, Гарри Поттер сказал, что ты все можешь и дают диплом» / Священнослужители пожаловались полпреду на музейщиков и журналистов

Публикации за 15.03.17

Екатеринбургская повестка буквально наполнена новостями о взаимодействии церкви, общества и СМИ. В то время как в Верх-Исетском суде идет процесс по делу блогера Соколовского, обвиненного в оскорблении чувств верущих, уральские священнослужители сегодня на приеме у полпреда Игоря Холманских рассказали, что их больше всего беспокоит в работе с обществом и со СМИ. Священники жаловались на журналистов, сравнивающих паству с куличами, на воюющих экстрасенсов, на Гарри Поттера и музейщиков, обучающих магии.

Как передает корреспондент NDNews.ru, совещание в полпредстве было посвящено теме взаимодействия со СМИ. Но почти все приглашенные главы митрополий для начала затронули вопрос о введения уроков православия в школах. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл даже подчеркнул, что «недостаток духовного воспитания» привел к ситуации, что в Сети распространяются суицидальные «группы смерти». «Чтобы решить проблему, нужно просто не мешать церкви», – отметил священнослужитель.

В остальном архиереи отметили, что поддерживают хорошие отношения с журналистами, но все-таки пожаловались на некоторые изъяны в этом сотрудничестве. Например, челябинский митрополит Никодим отметил слабое знание журналистов истории церкви и значения религиозных обрядов: «Описывая наши мероприятия, журналисты подмечают второстепенные детали, которые не так важны для верующих. Например, в Пасху наша паства сравнивается с куличами и яйцами, а праздник Крещения – с ныряющими в прорубь женщинами. А многие СМИ вообще засорены оккультными материалами и рекламой оккультных услуг. Это и псевдовосточные духовные практики, и всем известная телепрограмма «Битва экстрасенсов». Также Никодим сокрушался по поводу популярности индийского праздника Холи: «Этот праздник нарушает закон о миссионерской деятельности. Он символизирует древнюю оккультную практику, краска, которой натираются люди, символизирует прах демоницы».

О недопонимании в работе с прессой рассказал и митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. По его словам, в декабре прошлого года в селе Покровское, где родился Григорий Распутин, частный музей решил отметить столетнюю годовщину с его кончины и построить часовню. Епархия не дала разрешения, тогда музейщики установили часовенный знак и пригласили церковников со стороны. «Тиражировать святость – это неправильно, это оскорбление чувств верующих. А нас потом СМИ втянули в диалог, показали икону Распутина, и это произвело резонанс среди верующих», – подытожил Димитрий.

Претензии к некоторым идеям музейщиков высказал и Ханты-мансийский митрополит Павел. Ему не понравилось, что в музее природы и человека в Ханты-Мансийске есть «магические комнаты» для детей. «Там дети проходят обучение колдовству и магии и им выдают диплом – ты маг и колдун. Представляете, это государственное учреждение! Мы говорим, что Бог создатель всему, а они – нет, Гарри Поттер сказал, что ты все можешь, вот тебе диплом», – возмутился архиерей. Игорь Холманских не удержался от замечания, что «Гарри Поттер» всего лишь детская сказка и искать оккультизм в музее, наверное, не стоит.

Но, пожалуй, самая конкретная просьба поступила от митрополита Курганского Иосифа. Он заявил, что в августе в Курган собирается приехать патриарх Кирилл, а его епархия совершенно не готова к визиту первого лица Русской православной церкви. Единственный сохранившийся в Кургане старый собор, Александро-Невский храм, отреставрирован некачественно. «Принимать там патриарха мне, честно говоря, будет стыдно», – пояснил Иосиф. Второй храм, Богоявленский собор в стиле XVII века, еще не достроен. Также священнослужитель посетовал на возникшие «трения» между архиереями и священниками, о которых написали несколько СМИ. «Втянули в эту историю предпринимателей и правоохранителей. Сейчас священники уже отказались от критики, а журналисты не хотят писать об этом», – заметил митрополит.

Выслушав священнослужителей, Игорь Холманских пообещал проанализировать все предложения. Также он предложил собраться священникам еще раз для отдельного разговора с редакторами уральских СМИ. Предположительно, эта встреча состоится в апреле.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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