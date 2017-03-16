В Кольцово из-за больной пассажирки экстренно сел самолет, летевший в Томск

Публикации за 16.03.17

Сегодня рано утром самолет, летевший из Москвы в Томск, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. По предварительным данным, женщина на борту упала в обморок.

Как сообщили NDNews.ru в аэропорту, экипаж самолета компании «Аэропорт» запросил разрешение на посадку, борт в штатном режиме приземлился в Кольцово. Пассажир был снят с рейса, после чего самолет вылетел в Томск.

По предварительной информации, женщине была оказана помощь, но от госпитализации она отказалась.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.03.17

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