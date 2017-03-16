NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 16.03.17

В Кольцово из-за больной пассажирки экстренно сел самолет, летевший в Томск

В Кольцово из-за больной пассажирки экстренно сел самолет, летевший в Томск

Сегодня рано утром самолет, летевший из Москвы в Томск, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. По предварительным данным, женщина на борту упала в обморок.

Как сообщили NDNews.ru в аэропорту, экипаж самолета компании «Аэропорт» запросил разрешение на посадку, борт в штатном режиме приземлился в Кольцово. Пассажир был снят с рейса, после чего самолет вылетел в Томск.

По предварительной информации, женщине была оказана помощь, но от госпитализации она отказалась.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.03.17

Новым главой Невьянска стал председатель местной думы. / 16 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Мы говорим, что Бог создатель всему, а они – нет, Гарри Поттер сказал, что ты все можешь и дают диплом». Священнослужители пожаловались полпреду на музейщиков и журналистов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Цирк Династии Филатовых
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter