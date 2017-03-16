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Екатеринбург

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Публикации за 16.03.17

Во всем виновато жаркое лето – ученые объяснили, почему с деревьев все еще не опали желтые листья (ФОТО)

Во всем виновато жаркое лето – ученые объяснили, почему с деревьев все еще не опали желтые листья (ФОТО)

Многие деревья в Екатеринбурге всю осень и зиму простояли с желтыми кронами, листья не облетели до сих пор. Причины природного феномена и его последствия NDNews.ru объяснила кандидат биологических наук, ассистент кафедры биоразнообразия и биоэкологии Института естественных наук и математики УрФУ Анжелика Тептина.

Новый День: Во всем виновато жаркое лето – ученые объяснили, почему с деревьев все еще не опали желтые листья (ФОТО)

«Процесс опадения листвы связан с микроклиматическими условиями вегетационного сезона. Сначала на деревьях появляются первые листочки, потом идет следующая волна. Если погодные условия благоприятные – а минувшее лето было нехарактерным для нашего региона, то этих волн может быть больше, чем обычно. В этот раз листья последней волны не до конца сформировались, резко наступила холодная погода, а механизм опадения не был сформирован, – рассказала собеседница агентства. – Но на самом деле ничего уникального в этом нет. Бывает, например, когда в середине лета начинает листва желтеть и опадать».

Новый День: Во всем виновато жаркое лето – ученые объяснили, почему с деревьев все еще не опали желтые листья (ФОТО)

По словам Анжелики Тептиной, явление никак не отразится на новом вегетационном периоде. «Мы сталкиваемся с тем, что деревья не сбрасывают листву, постоянно – с теми видами, которые мы интродуицировали из Европейской части России. Например, у дуба и сирени не выражено опадение листьев как таковое. Но на следующий год они нормально начинают вегетировать», – добавила она.

Новый День: Во всем виновато жаркое лето – ученые объяснили, почему с деревьев все еще не опали желтые листья (ФОТО)
Новый День: Во всем виновато жаркое лето – ученые объяснили, почему с деревьев все еще не опали желтые листья (ФОТО)
Новый День: Во всем виновато жаркое лето – ученые объяснили, почему с деревьев все еще не опали желтые листья (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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