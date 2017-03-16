В Екатеринбурге обвиняемые в грабеже подростки принесли в суд наркотики

Публикации за 16.03.17

В нелепую ситуацию попали двое подсудимых подростков в Екатеринбурге. Ребят вызвали в суд на беседу с психологом, но в ходе досмотра у одного из них нашли наркотики. Парни растерялись и не смогли пояснить, откуда у них запрещенные вещества.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе УФССП по Свердловской области, двое 17-летних парней, проходящих по делу по ст. 161.2 УК РФ («Грабеж»), явились в суд по повестке. Они должны были побеседовать с психологом, по действующему законодательству участие психолога предусмотрено при допросе несовершеннолетнего. Но на входе в здание суда обнаружились новые обстоятельства. «Один из подсудимых – Ибрагим Р. вынул из кармана пачку сигарет, в которой находился пакетик со свертком из тетрадного листа с веществом растительного происхождения и предметом, напоминающим мундштук. Растерявшиеся молодые люди не смогли объяснить предназначение и происхождение этих предметов», – прокомментировали приставы.

Подростков передали прибывшим на место сотрудникам УМВД по Екатеринбургу. Анализ подтвердил, что вещество является наркотиком. В отношении подсудимого был составлен протокол по ст. 6.8 КоАП («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконное приобретение, хранение, перевозка»).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.03.17

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