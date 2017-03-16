Евгений Зяблицев попался на оказании небольших услуг для ФСБ и МВД

Публикации за 16.03.17

Депутат законодательного собрания Евгений Зяблицев уличен в оказании мелких бизнес-слуг для УФСБ по Свердловской области и ГУ МВД по Свердловской области.

Как передает корреспондент NDNews.ru, парламентарий является владельцем ста процентов уставного капитала ООО «Статус-М», предприятие оказывает небольшие услуги крупным силовым структурам. Так, например, 13 февраля этого года между компанией и УФСБ по Свердловской области был заключен контракт на услуги по сдаче в аренду собственных или арендованных помещений. Также ООО «Статус-М» сдавал нежилое помещение УФСБ начиная с марта 2015 года. Кроме того компания оказывала услуги и ГУ МВД по Свердловской области. Речь шла о размещении широкополосной системы связи и базовой станции WiMAX для нужд ГУ МВД России по Свердловской области (Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32/20). Причем соответствующий тендер Зяблицев выигрывал дважды.

Правда, отмечают наблюдатели, суммы там не превышают нескольких сотен тысяч и вряд ли депутат благодаря своим услугам пользуется особым расположением силовиков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День

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