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Екатеринбург

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Публикации за 16.03.17

В Екатеринбурге осудили банду, промышлявшую кражей колес

В Екатеринбурге осудили банду, промышлявшую кражей колес

В Екатеринбурге вынесли приговор похитителям колес. Двух подельников приговорили к 8 и 9 годам колонии, мужчину, который занимался сбытом наворованного, – к 4,5 годам.

В Кировском районном суде вынесли приговор автомобильным ворам – Сергею Кочневу и Александру Орлову и их товарищу Рамилю Абулгаирову, который организовывал сбыт краденного. Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, организованная группа промышляла в марте-мае 2015 года: Кочнев и Орлов воровали колеса, декоративные колпаки и даже похитили машину. Их судили по статье чч. 2, 4 ст. 158 УК РФ («Кража, в том числе совершенная организованной группой»). За совершение 23 краж Кочнева приговорили к 9 годам колонии строгого режима, его подельник совершил 20 краж, он проведет 8 лет в колонии общего режима.

В прокуратуре уточняют, что Абулгаиров не являлся участником организованной группы, он покупал у осужденных похищенные автомобильные колеса, а затем занимался их продажей. Тем не менее, и на его счету есть кража. Его признали виновным по ч. 1 ст. 175 УК РФ («Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»), ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба»). За совершение 8 эпизодов приобретения и сбыта краденого имущества и 5 краж ему дали срок в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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