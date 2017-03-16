В Екатеринбурге из полиции уволена сотрудница, которая не смогла подтвердить доход в миллион рублей

Публикации за 16.03.17

Екатеринбургская полиция с подачи прокуратуры уволила из своих рядов бывшую сотрудницу УФМС, с которой суд взыскал незаконный доход в размере 1 миллиона рублей. Служащая отправлена в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе областной прокуратуры, ранее женщина работала референтом государственной гражданской службы регионального УФМС. Во время проверки по соблюдению антикоррупционного законодательства ревизоры нашли подозрительные неточности в справке о доходах госслужащей за 2014 год. Сотрудница по договору купли-продажи приобрела квартиру стоимостью свыше 1,7 миллионов рублей, при этом оформила ипотеку только на 630 тысяч рублей. Оставшуюся часть суммы, по ее словам, ей предоставили родители. Впоследствии эти доводы не подтвердились.

В прокуратуре отметили, что стоимость квартиры более чем в 3 раза превышает совокупный доход служащей за 3 года, предшествующие совершению сделки. Надзорное ведомство обратилось в Ленинский районный суд с требованием обратить незаконный доход в пользу бюджета РФ. При первом рассмотрении дела в иске прокуратуры было отказано, но после подачи апелляции в январе 2017 года судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отменила решение районного суда и вынесла новое решение – об удовлетворении исковых требований прокурора.

Кроме того, прокурор Свердловской области в порядке ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» проинформировал начальника ГУ МВД России по Свердловской области о нарушении данной сотрудницей антикоррупционного законодательства. По итогам рассмотрения обращения прокуратуры женщина, занимавшая должность ведущего специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции ОП № 3 УМВД России по Екатеринбургу была уволена.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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