Что советского в культуре XXI века и как большевики изменили Таиланд / Научная конференция, посвященная 1917 году, пройдет в УрФУ

Публикации за 16.03.17

В год 100-летия Февральской буржуазной и Октябрьской социалистической революций в России с новой силой вспыхнула полемика по поводу трактовки событий тех лет. В конце апреля в Уральском федеральном университете пройдет первая научная конференция, призванная проанализировать особый аспект революционных событий: их влияние на культуру ХХ и начала XXI века.

Как сообщили NDNews.ru на кафедре культурологии и социально-культурной деятельности УрФУ, 21-22 апреля в университете пройдет Всероссийская (с международным участием) научная конференция «Революция и культура. XX век» (XII Колосницынские чтения).

«2017 – год 100-летия двух российских революций – Февральской, свергнувшей монархию и взявшей курс на буржуазно-демократический путь развития, и Октябрьской, провозгласившей советскую власть, ликвидацию капитализма, переход к социализму и последующее строительство коммунизма, – рассказала корреспонденту NDNews.ru заведующая кафедрой, профессор Наталья Кириллова. – Это были две разные революции, каждая со своими целями».

По мнению эксперта, сразу после Февральской революции радикальных изменений в культуре не произошло, но, с другой стороны, в атмосфере витало ощущение грядущей катастрофы. Символично, что премьера пьесы Лермонтова «Маскарад» в постановке Мейерхольда (последний спектакль императорской «Александринки») состоялась всего за день до отречения царя, когда в Петрограде уже встали заводы, а на улицах проходили столкновения демонстрантов с войсками. Это и была реальность от февраля до октября, которую можно описать словами того же Лермонтова:

Настанет год, России черный год,

Когда царей корона упадет.

Забудет чернь к ним прежнюю любовь,

И пища многих будет смерть и кровь.

В настоящее время, подчеркивает Наталья Кириллова, существует широкий спектр оценок русской революции: от утверждения, что это была национальная катастрофа, которая привела к огромным потерям и установлению тоталитарного режима, до апологетических утверждений о том, что революция решала модернизационные задачи и была направлена на создание общества социальной справедливости. «Несмотря на ожесточенную полемику вокруг данного вопроса, нельзя отрицать того факта, что социалистическая революция оказала колоссальное влияние на последующее развитие России и всего мира в XX веке», – отмечает культуролог. Профессор Кириллова пояснила свою мысль: с одной стороны, послереволюционные годы оказались фатальными для многих деятелей культуры Серебряного века. С другой – советской власти удалось ликвидировать безграмотность, внедрить новую образовательную систему, повысить роль библиотек и культурных центров. А такое явление искусства, как советский киноавангард, во многом опередило зарубежные аналоги.

Сегодня культурологи – и российские, и зарубежные – ставят перед собой задачу оценить именно то, в какой степени революция 1917 года привела к революции культурной. Насколько способна революция мобилизовать общество на культурное строительство, какова роль творческой интеллигенции в этом процессе, как репрезентуются политические идеи и мифы в сфере культуры и искусства, как трансформируются отношения власти и культуры – вот лишь несколько направлений, которые планируется затронуть на конференции. Ожидается, что для участия в ней в Екатеринбург приедут около ста экспертов, в том числе из-за рубежа. Полный список будет известен после 20 марта.

Организаторы ожидают, что конференция даст новый импульс исследованиям в этой сфере. До сих пор, признала Наталья Кириллова, ученые, в том числе культурологи, в определенной степени уходили от тем, связанных с 1917 годом: «До перестройки надо было писать о революции либо хорошо, либо никак. Волна критичных материалов пошла после 1985 года, но после распада Советского Союза эта тема потеряла свою актуальность. Сейчас вполне возможен новый всплеск интереса к тем событиям. Возможно, у кого-то появится желание сравнить наше время и эпоху столетней давности – у них много общего».

Помимо влияния на культуру революций 1917 года, на конференции планируют обсудить и так называемую постмодернистскую революцию конца XX века – августовские события 1991 года, которые привели к крушению СССР и ликвидации мировой социалистической системы. «Мы попробуем сопоставить эти события. Февральскую революцию общество не просто ждало, особенно интеллигенция, – оно ей рукоплескало. То, как тогда восхищались Керенским, напоминает, как в 1980-х годах росла популярность Михаила Горбачева. Люди думали: «Вот настоящий лидер с собственным мнением, который не запинается, не смотрит в бумажку, представляет своё видение событий»… А потом он, по большому счету, повторил судьбу Керенского», – отметила Наталья Борисовна.

С точки зрения культурологии, события 1991 года, как и 1917-го, дали толчок развитию нового искусства, невозможного при советской власти, и это тоже станет одной из тем конференции, как и то, какие следы советизма остались в современной российской культуре. Кроме того, эксперты обсудят и абсолютно новые явления, вошедшие в нашу жизнь лишь в последние годы, – такие как информационная революция и виртуализация культуры.

Рассматривается возможность провести в рамках конференции сессию «Культурные революции в разных странах и континентах». Желание поучаствовать уже выразили ученые из Таиланда, которые считают, что сиамская революция 1932 года произошла отчасти под впечатлением от событий в России 1917 года.

Фото с сайта УрФУ

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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