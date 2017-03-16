Обнаружено тело пропавшего лидера фанатов баскетбольного клуба УГМК – рядом с трупом нашли наркотики

Публикации за 16.03.17

Обнаружен труп пропавшего еще 4 февраля лидера фанатов баскетбольного клуба УГМК Константина Долгих. Друзья и знакомые Константина искали его с 4 февраля (в этот день его последний раз видели живым). Родных у него нет, поэтому больше никто не хватился. На телефонные звонки Долгих не отвечал, в его квартире тоже никто признаков жизни не подавал. Его автомобиль все это время стоял у подъезда.

Только сегодня сотрудники правоохранительных органов вскрыли квартиру на улице Космонавтов, 73, и оказалось, что Константин Долгих, точнее, его тело, все это время было дома.

Предположительно причиной смерти Долгих стала передозировка наркотиков – рядом с трупом обнаружены вскрытые ампулы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.03.17

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