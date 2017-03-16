В Екатеринбурге отремонтируют дома – памятники конструктивизма (СКРИН)

Публикации за 16.03.17

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурсы на разработку проектной документации по сохранению памятников культурного наследия. В рамках подготовки города к ЧМ-2018 у шести домов в стиле конструктивизма обновят фасады и подремонтируют крыши.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на сайте госзакупок накануне появились два аукциона по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (ремонт фасадов и крыш). В обоих случаях заказчик – Управление ЖКХ города, финансирует работы местный бюджет.

Согласно первому аукциону, стоимость которого более 1,4 млн рублей, необходимо разработать документацию для ремонта четырех домов. Это дома по адресам Ленина, 13а (объекта культурного наследия «Дом жилой,1930-е годы, архитектор В.Л.Соколов»), ул. 8 Марта 1 литер А (Дом старых большевиков. 1930-е годы), комплекс жилых зданий на Ленина, 5, литеры А, А1, В (конструктивизм, 1920-1930 гг), дом на проспекте Ленина, 22 (дом жилой, 1940-е годы, архитектор В.И. Смирнов).

Исполнитель должен обследовать объект с выездом на место, провести сопровождение историко-культурной экспертизы документации для ремонта и устранить замечания после получения заключения, согласовать работы по ремонту с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, разработать рабочую документацию, согласовать ее с контрольно-ревизионным управлением администрации города.

Второй аукцион, максимальная стоимость которого 391, 5 тысяч рублей, касается здания на улице Ленина, 29, это объект культурного наследия местного значения «Дом жилой, 1928 – 1929 годы». Фронт работ аналогичный первому техзаданию.

Победителей по обоим аукционам выберут в конце марта, работы должны быть проведены в течение 42-45 дней после заключения контракта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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