В Екатеринбурге напали на «короля ЖКХ» / На городском рынке управления жильем началась война за тысячи квадратных метров

Публикации за 16.03.17

Монополии управляющей компании екатеринбургского депутата Александра Найданова, занимающейся управлением домами в микрорайоне Уралмаш, судя по всему, пришел конец. Сам бизнесмен об этом, правда, еще не знает – в последнее время он был сильно увлечен борьбой с Госжилстройнадзором (бывшая ГЖИ) и препирательством с прокуратурой, и не заметил, как у него из-под носа увели более десятка самых привлекательных многоквартирников.

Как стало известно NDNews.ru, в роли захватчика выступила Ольга Жбанова – гражданская супруга экс-главы Орджоникидзевского района Екатеринбурга Олега Лефтона. Женщина давно работает на рынке ЖКХ, у нее есть своя УК – РЭМП «Эльмаш», кроме этого, она является председателем ТСЖ на Стачек, 70. Дома в управлении крупные, но их всего пять, что весьма подозрительно, если учесть имевшийся административный ресурс в виде мужа-префекта.

«Жбанова ждала, что Лефтон выставит на конкурс ряд неплохих домов на Уралмаше, ставших вакантными после того, как в 2015 году найдановское ЗАО «Орджоникидзевская УЖК» получило нулевую лицензию из-за того, что представило в ГЖИ неправильно оформленные документы, – рассказывает источник в администрации Екатеринбурга. – Но конкурс не провели, Лефтон ушел в отставку, а Найданову удалось отголосовать обратно две трети своих домов. Поэтому Жбанова дождалась подходящей ситуации и пошла другим путем».

Жадность Найданова, который решил во что бы то ни стало вернуть себе недостающую треть многоквартирников, похоже, сыграла с ним злую шутку. Воспользовавшись тем, что депутат объявил вендетту Департаменту государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области и с головой ушел в судебные процессы с ведомством, Жбанова провела беседы со старшими по домам и, судя по всему, сумела убедить их в необходимости отказаться от услуг Орджоникидзевской УЖК. Сделать это было не сложно – бросив все силы и финансы на сутяжничество, Найданов совершенно перестал заниматься своим жилфондом. В домах не обеспечиваются нормальный вывоз мусора и уборка, никто не следит за лифтами, электрикой, системами водоснабжения. Нет нормального аварийно-ремонтного обслуживания. Естественно, недобросовестность управляющей компании и игнорирование проблем директором УК Александром Ерзуковым вызвали возмущение среди жильцов.

«Когда нам предложили уйти из УК в ТСЖ на Стачек, 70, мы согласились. Надеемся, что теперь у нас будет порядок», – подтвердили информацию жители одного из домов на улице Избирателей.

Перевод многоквартирника из УК в ТСЖ – безупречный тактический ход в деле по захвату домов конкурента. Дело в том, что на сайте Госжилстройнадзора отражаются изменения, касающиеся только управляющих компаний. Если жители создают свое товарищество или присоединяются к уже существующему ТСЖ, отследить этот процесс извне невозможно. Через некоторое время Орджоникидзевская УЖК будет просто поставлена перед фактом: домом она больше не управляет.

В настоящее время, по информации агентства, Ольге Жбановой удалось уговорить уйти в ее товарищество более 15 крупнейших многоподъездных домов на разных улицах Уралмаша. Все эти дома уже сдали необходимый пакет документов в Госжилстройнадзор. Общая площадь, на которую увеличатся владения Жбановой, по нашим подсчетам, составляет почти около 100 тысяч квадратных метров.

Стоит отметить, что бороться с Ольгой Жбановой Найданову будет весьма затруднительно. Считается, что она обладает серьезными связями не только среди чиновников, но и среди силовиков, что неоднократно помогало ей в противостоянии с жителями.

«Она 17 миллионов у нас отобрала. Мы сейчас с ней судимся с переменным успехом. С 2012 года пишем на нее жалобы в полицию, в прокуратуру, даже в полпредство писали. Никто не реагирует, приходят отписки. У нее все схвачено везде, – рассказывают собственники квартир в доме на Стачек, 70. – Председатель ТСЖ ежегодно списывает на зарплату два млн рублей, хотя по штатному расписанию ее зарплата составляет 25 тысяч. Кроме того, она приучила всех пожилых людей носить ей наличные деньги за коммуналку в ее офис, который расположен прямо в доме. Как она ими распоряжается – никому не известно. Семь лет она собирает с нас наличку за парковку во дворе по 800-1000 рублей. На парковке стоят 280 машин. Где деньги? У нас на счетах ноль».

Жители крайне недовольны, они обвиняют Жбанову в том, что она тратит деньги без согласия собственников, без обсуждения смет, и все подряды по дому якобы отдает компаниям своих дочерей. Возможно такая же участь постигнет и дома, «отобранные» у Найданова. Управлять ими Ольга Жбанова собирается силами одной из своих УК – «ЖКХ Эльмаш» или «Контур». То есть объекты формально будут числиться в ТСЖ, а все услуги им будет оказывать аффилированный с председателем аутсорсер.

Скорее всего, Жбанова не остановится на пятнадцати полученных домах и продолжит экспансию в империю Найданова. Эксперты в области ЖКХ предполагают, что бизнесменша поставила перед собой цель забрать себе весь жилфонд, которым сейчас управляет Орджоникидзевская УЖК, за исключением старых двухэтажек. В настоящее время Ольга Жбанова продолжает проводить собрания с жильцами многоквартирных домов Уралмаша и агитировать людей за переход из проблемной УК в свое ТСЖ.

Напомним, война на коммунальном рынке Уралмаша началась два года назад. Тогда ЗАО «Орджоникидзевская УЖК», ранее являвшаяся монополистом на рынке управления жилыми домами микрорайона, по собственной вине получила нулевую лицензию и в результате потеряла более 600 многоквартирников. Она долго судилась с Госжилстройнадзором, проиграла в судах и, потеряв время, была вынуждена вступить в конкурентную борьбу с другими УК, которые зашли на свободный жилфонд. 200 домов компания Найданова вернуть так и не смогла, но продолжала незаконно взимать деньги с жильцов, параллельно засыпая жалобами прокуратуру, суды и Госжилстройнадзор. Почти год назад прокурор Свердловской области Сергей Охлопков потребовал немедленно прекратить нарушение жилищных прав граждан, чьи дома отказались от услуг ЗАО «Орджоникидзевская УЖК». Однако депутат Найданов проигнорировал слова главы надзорного ведомства и продолжил попытки вернуть жилфонд под свой контроль при помощи давления на Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

«Он бросил все силы на фронт, оставив тыл неприкрытым, совершенно забыв про свои обычные ежедневные обязанности. Ошибочная стратегия, поскольку позиции Найданова как депутата и как бизнесмена стали совсем слабы в последнее время. В итоге вместо того, чтобы расширить свой жилфонд, он потерял лучшую его часть», – резюмируют наблюдатели.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 16.03.17

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