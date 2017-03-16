Два рубля за спасение от потопа – это много или мало? (ФОТО, ВИДЕО) / Весенний вопрос для жильцов многоэжтажек

Публикации за 16.03.17

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Свердловская область готовится к приходу паводка. Но кроме отдаленных территорий, где традиционно происходит подтопление, негативное воздействие воды могут ощутить на себе и жилые многоквартирные дома в Екатеринбурге – из-за того, что снег из дворов никто не вывозит.

Как передает корреспондент NDNews.ru, вопрос о том, кто должен вывозить кучи грязного снега и льда с придомовых территорий, ежегодно становится актуальным весной. Все, что счищали с тротуаров и внутридворовых проездов зимой, обычно складируют на газонах. Кучи снега и льда с наступлением тепла начинают таять и, поскольку во дворах нет ливневой канализации, они оказываются подтоплены. Многие собственники жилья уверены, что вывозом снега, собранного за зиму, должны заниматься управляющие компании. Однако это не так.

Согласно «Правилам и нормам технической эксплуатации жилого фонда», которые были утверждены еще в 2003 году постановлением Госстроя №170, УК не обязана вывозить снег со двора, а только лишь убирать его с тротуаров и складировать на газонах таким образом, чтобы не ломать деревья и кусты, не мешать проходу и проезду. К тому же в минимальный перечень услуг, которые обязана оказывать УК (установлен постановлением Правительства РФ №290), вывоз снега также не входит, поэтому в тариф на содержание жилья услуга не включена. И жильцы многоквартирников должны самостоятельно решать, готовы ли они мириться с непроходимыми лужами во дворе и подтопленными подвалами – или же готовы скинуться на вывоз снега.

Как рассказали в управляющей компании «Урал-СТ», в пересчете на целый многоквартирный дом сумма будет не такой уж и большой. «Для вывоза снега требуются услуги экскаватора и грузового автомобиля. Например, чтобы вывезти 20 кубометров снега, грузовику потребуется, в среднем, четыре рейса. Такая работа «под ключ» будет стоить 22 тысячи 160 рублей. Сумма в пересчете на целый многоквартирный дом отнюдь не фантастическая. В среднестатистическом МКД – 98 квартир общей площадью 9620 квадратов, значит, на каждый квадратный метр придется по 2,3 рубля. Например, владелец 60-метровой «трешки» заплатит 138 рублей за вывоз снега. Кстати, большинство дворов объединяют сразу несколько домов, так что в таких случаях сумма будет еще меньше», – рассказали в управляющей компании.

Гендиректор «Урал-СТ» Олег Бреславский пояснил NDNews.ru, что процедура для собственников жилья стандартна – проводится общее собрание, на котором общим голосованием принимается решение – надо или не надо вывозить снег, и готовы ли жильцы один раз за год оплатить эту услугу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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