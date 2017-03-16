В Кировграде 47-летняя мачеха убила 30-летнего пасынка

Публикации за 16.03.17

В Кировграде 47-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»).

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СК, 4 марта во время совместного распития спиртного с сожителем и его сыном женщина поссорилась с молодым человеком, вооружилась хозяйственно-бытовым ножом и нанесла ему два ранения. От полученных телесных повреждений молодой человек скончался на месте. После чего обвиняемая сама вызвала скорую помощь и сотрудников полиции.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые мероприятия, направленные на завершение расследования. В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кировград, Служба информации РИА «Новый День»

Кировград. Другие новости 16.03.17

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