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Екатеринбург

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Публикации за 16.03.17

В Екатеринбурге начинается стройка в парке, грозящая социальным взрывом (ВИДЕО, СКРИН) / Возможные интересанты – полиция и руководство Гильдии строителей Урала

В Екатеринбурге начинается стройка в парке, грозящая социальным взрывом (ВИДЕО, СКРИН) Возможные интересанты – полиция и руководство Гильдии строителей Урала

В Екатеринбурге в парке имени XXII Партсъезда, что у Дворца молодежи, начинается строительство многоэтажного комплекса с подземным паркингом.

Как рассказал NDNews.ru местный житель Алексей Буллах, площадку огородили 8 марта и уже расчистили от деревьев. При этом земельный участок под застройку был отмежеван еще прошлым летом, с точки зрения урбаниста – это нарушение, так как участок частично затрагивает историческую зону, в которой застройка запрещена. Еще одним контраргументом со стороны Буллаха звучит тема мундиаля – дело в том, что в 2018 году парк у Дворца молодежи должен стать наиболее часто посещаемым для туристов, и стройка на месте деревьев может вызвать у гостей Екатеринбурга негативные эмоции.

Между тем официальный представитель администрации губернатора Сергей Симаков сообщил, что властям известно о готовящейся стройке, и министерство строительства выдало на нее соответствующее разрешение ООО «Заказ-строй».

Любопытно, что уставный капитал предприятия размером всего в 10 000 рублей напополам делят и . Четверть последней компании контролирует влиятельный строитель и президент НП «Гильдия строителей Урала» Сергей Лекомцев.

Примечательно, что земельный участок, где будет построен жилищный комплекс, вплотную прилегает к территории ОП №9 (бывшее РУВД Верх-Исетского района), и увиденное журналистами съемочной группы NDNews.ru позволяет судить о том, что на стройку техника напрямую сможет попадать только через территорию, которую контролирует полиция.

Несмотря на то, что строительство еще не началось, на сайтах, посвященных недвижимости, уже появились рекламные объявления с предложениями обзавестись жильем в ЖК «Grand на ВИЗ-бульваре».

Новый День: В Екатеринбурге начинается стройка в парке, грозящая социальным взрывом (ВИДЕО, СКРИН)

Видео с места событий смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.03.17

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