Энергетики жалуются на нечищеные крыши – падающие глыбы льда и снега обрывают провода

Публикации за 16.03.17

Свердловские энергетики сообщают об участившихся случаях повреждения электросетей из-за некачественной работы коммунальщиков – глыбы льда и снега, которые падают с крыш, буквально обрубают провода.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе Облкоммунэнерго, только за последние две недели было зарегистрировано восемь аварий на сетях по этой причине. «Это почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Сценарий один: толстый слой снега на крыше начинает таять, образуется пластина льда. Массивная глыба съезжает по скату крыши – и как гильотина перерубает ведущий в дом электропровод. Из восьми таких случаев пять произошли в поселке Буланаш. Там повреждены провода у домов на Механической и Театральной. В Артемовском три подобных происшествия: на Чайкина и Комсомольской», – сообщил начальник Артемовского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Василий Гвозденко.

Энергетики отмечают, что представители управляющих компаний, которые обслуживают дома, где произошли аварии, не занимаются расчисткой крыш, ссылаясь на снежную зиму. «В результате таких происшествий страдают потребители, которым приходится ждать, пока оперативно-аварийная бригада восстановит электроснабжение. А также энергетики – ведь мы несем дополнительные расходы. Кстати, сейчас юристы Облкоммунэнерго изучают возможность составления исков к УК», – добавил он.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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