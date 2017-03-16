Евгений Владимирович, к вам накопились вопросы! / Депутаты заксо готовятся призвать губернатора к ответу (ВИДЕО)

Публикации за 16.03.17

На ближайшем заседании заксобрания депутаты утвердят список вопросов, на которые губернатор Евгений Куйвашев должен будет ответить в рамках своего ежегодного доклада, с которым он обычно выступает в мае-июне. Традиционно по одному вопросу готовят каждый из профильных комитетов и каждая из партийных фракций. Редакция NDNews.ru решила выяснить, что интересует народных избранников, для половины из которых это будет первая возможность задать вопрос губернатору.

Вопросы от комитетов

Комитет по бюджету, финансам и налогам (председатель – Владимир Терешков)

В Свердловской области очень остро стоит проблема расселения выпускников детских домов. Сейчас на очереди стоят более 5 тысяч детей-сирот. Какие меры были приняты в 2016 году органами областной власти для решения этой задачи?

Комитет по законодательству и общественной безопасности (председатель – Владимир Никитин)

Комитет решил задать губернатору вопрос, который предложил новичок заксобрания, либерал-демократ Александр Коркин: областные власти продолжают выделять льготным категориям населения земельные участки под ИЖС. Какие меры принимаются по созданию на этих землях инженерной инфраструктуры, в частности, в Ирбите? «Или людям по-прежнему предлагают селиться по лесам, полям и болотам?» – эмоционально поинтересовался депутат на заседании комитета.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=HCVjnaa6kBg&rel=0">Video</a> Земли для многодетных

Комитет по социальной политике (председатель – Вячеслав Погудин)

Комитет по соцполитике заинтересовался развитием в регионе санитарной авиации, а также результатами реализации целевой программы «Спасение жизни людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы, в рамках которой были построены вертолетные площадки, закуплены санитарные автомобили и спецоборудование.

Комитет по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды (председатель – Сергей Никонов)

Комитет решил задать губернатору вопрос о состоянии лесного хозяйства и о развитии лесопромышленного комплекса региона.

Комитет по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма (председатель – Елена Чечунова)

Какие мероприятия проводились в рамках решения задачи позиционирования и продвижения Свердловской области как региона, благоприятного для развития туризма, на международном и российском рынках туристских услуг? Привлекались ли Свердловской областью в 2016 году ассигнования из бюджета Российской Федерации на реализацию проектов в сфере туризма?

Комитет по региональной политике и развитию МСУ (председатель – Михаил Ершов)

Недавно на федеральном уровне поднялись коммунальные тарифы на общедомовые нужды, что вызвало беспокойство у малообеспеченных категорий граждан. Планирует ли Евгений Владимирович в интересах жителей Свердловской области поднимать этот вопрос на уровне РФ?

Комитет по промышленной, инновационной политике и предпринимательству (председатель – Альберт Абзалов)

Будут ли в 2017 году выделены средства областного бюджета на создание объектов инфраструктуры в первой очереди ОЭЗ «Титановая долина» в Верхнесалдинском городском округе и каковы перспективы второй очереди в районе аэропорта Уктус?

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=ahiwsEKKhtc&rel=0">Video</a> Директора «Титановой долины» вызвали на ковер в заксо

Комитет по инфраструктуре и жилищной политике (председатель – Валентин Лаппо)

В Свердловской области отсутствует праворегулирование строительства наемного жилья, планируется ли разработка закона, который бы регламентировал такое строительство? «На строительном рынке все непросто, много несданного жилья. Если мы не разработаем инструмент для получения жилья гражданами, у нас остановится самая крупная отрасль в регионе», – пояснил такую необходимость депутат Виктор Якимов.

Вопросы от фракций

Единая Россия, руководитель – Елена Чечунова:

Насколько Свердловская область близка к выполнению указа президента в части переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, какова ситуация в муниципальных образованиях, как осуществляется мониторинг и контроль за реализацией программы? Также сегодня не очень понятна ситуация, каковы дальнейшие перспективы решения проблемы по переселению граждан из многоквартирных домов, которые не получили статус аварийных до 1 января 2012 года.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=YT9dktDqQzU&rel=0">Video</a> Аварийный дом расселили на бумаге

Справедливая Россия, руководитель – Андрей Жуковский:

Мы обещали своим избирателям в Нижнем Тагиле помочь решить проблему с качеством питьевой воды, поэтому хотим спросить: что сделано и что планируется сделать для улучшения качества воды в Черноисточинском и Верхнее-Выйском водохранилищах в Нижнем Тагиле?

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=QsOTb2sKfsU&rel=0">Video</a> Уральские водоемы нужно срочно спасать

КПРФ, руководитель – Александр Ивачев:

Фракция КПРФ решила прояснить финансовую сторону вопроса с фактической отменой льгот в общественном транспорте Екатеринбурга. «До сих пор этот вопрос был будто за семью печатями. Сколько средств было израсходовано на компенсацию за проезд льготников в 2016 году? Было ли повышение проезда в 2017 году следствием отказа области принимать участие в софинансировании? Хотелось бы понять, действуют ли сейчас какие-то соглашения», – рассказал Александр Ивачев.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=wXVMj3TSH58&rel=0">Video</a> Пенсионеры бунтуют против повышение цен на проездной

ЛДПР, руководитель – Михаил Зубарев

Фракцию интересует степень готовности Екатеринбурга и области в целом к проведению ЧМ-2018. Насколько готовы спортивные сооружения, дороги, объекты здравоохранения, есть ли отставание и где, а также какие средства были израсходованы на подготовку к чемпионату.

Оперативно связаться с межфракционной группой депутатов (Евгений Зяблицев) пока не удалось.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.03.17

Жертвы «заморозки» просят признать их обманутыми дольщиками. Минстрой против. / Энергетики жалуются на нечищеные крыши – падающие глыбы льда и снега обрывают провода. / В Екатеринбурге начинается стройка в парке, грозящая социальным взрывом (ВИДЕО, СКРИН). Возможные интересанты – полиция и руководство Гильдии строителей Урала. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»