В Екатеринбурге создается уникальный центр реставрации архивных документов (ФОТО)

Публикации за 16.03.17

В Свердловской области началась работа по созданию уникального центра микрографии и реставрации архивных документов. Это позволит выйти на новый уровень сохранения исторического и культурного наследия не только области, но и всего Большого Урала и Западной Сибири. Об этом сказал начальник управления государственными архивами Свердловской области Александр Капустин.

Сначала центр будет создан по адресу Артинская, 4, но в перспективах – размещение на площадях здания по ул. Володарского, 9. Уже есть договоренности с Екатеринбургской митрополией о безвозмездной передаче части здания в центре города. «Года за четыре мы создадим полноценный центр – единственный на территории всего Большого Урала и Западной Сибири», – пояснил Александр Капустин.

Здесь будут внедрены новые методы и технологии консервации архивных документов, будут создаваться и храниться страховые копии уникальных и особо ценных документов. Также будет создан страховой фонд архивных документов. Центр, как ожидается, будет оказывать методическую помощь областным и муниципальным архивам, областным государственным организациям. Планируется, что юридические и физические лица смогут получить услуги по реставрации, экспертизе ценности, переплету и оцифровке архивных документов.

«Основная работа – выполнение госзадания по реставрации документов Госархива Свердловской области. Потом сможем восстанавливать документы из архивов наших соседей – Ханты-Мансийска, Ямала, Кургана, Тюмени, Челябинска, Омска и других территорий», – пояснил начальник управления Госархивами.

По словам Александра Капустина, сегодня в Государственном архиве Свердловской области и партийном архиве, в общем, насчитывается более 2,3 миллионов дел. Среди них есть раритеты XVIII века – эпохи петровских преобразований. Архивная работа предполагает своевременную реставрацию артефактов, позволяющую сберечь в первозданном виде документальные свидетельства о жизни страны для будущих поколений.

Заведующая лабораторией реставрации и переплета Елена Пыхова, имеющая 35-летний стаж работы по восстановлению документов, отметила, что за год сотрудники приводят в порядок более 28 тысяч листов документов. Особо кропотливая работа – с архивами, имеющими многовековую историю. Каждый лист необходимо расшить, стереть с него пыль и грязь, просушить, подклеить бумагой, которая по составу должна быть максимально приближена к качеству «оригинала».

В настоящее время Елена Пыхова «оживляет» «Предписание главной заводской Нижнетагильской конторы о продаже крепостных крестьян для Невьянской конторы Излайского завода», датированное 1747 годом.

«Основные инструменты реставраторов: скальпель, ножницы, клей на основе воды, муки и желатина, кисть. Работаем без механических приспособлений, чтобы не повредить документ, и без перчаток, чтобы лучше чувствовать бумагу. Грязь смываем обычной водой – в старых документах чернила имеют особый состав, и они не расплываются. Более современные документы в этом плане очищать от грязи сложнее. После восстановления утраченных частей и сушки листы расправляются под прессом и переплетаются в единое дело», – пояснила Елена Пыхова.

Еще в одной лаборатории архива ведется работа по созданию микрофиш и микрофильмов, создается электронный фонд пользования, который позволит большему числу исследователей изучать исторические документы без ущерба для реликвий.

Фото – департамент информполитики губернатора Свердловской области

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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