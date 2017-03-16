NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 16.03.17

В центре Екатеринбурга пожарную машину перевернуло после столкновения с легковушкой (ВИДЕО, ФОТО)

В центре Екатеринбурга пожарную машину перевернуло после столкновения с легковушкой (ВИДЕО, ФОТО)

Сегодня вечером в центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка произошло ДТП с участием автомобиля противопожарной службы. Машина ехала на вызов с включёнными проблесковыми маячками, но, по предварительным данным, дорогу ей не уступили. По словам очевидцев, в спецтранспорт врезалась ехавшая на зелёный свет иномарка. В результате столкновения почти весь капот легковушки был смят, произошло возгорание в моторном отсеке, которое, впрочем, быстро ликвидировали с помощью огнетушителя.

Новый День: В центре Екатеринбурга пожарную машину перевернуло после столкновения с легковушкой (ВИДЕО, ФОТО)

В свою очередь, пожарная машина перевернулась. Оба водителя живы, существенных травм не получили. Первыми на место аварии прибыли другие пожарные.

Новый День: В центре Екатеринбурга пожарную машину перевернуло после столкновения с легковушкой (ВИДЕО, ФОТО)
Новый День: В центре Екатеринбурга пожарную машину перевернуло после столкновения с легковушкой (ВИДЕО, ФОТО)

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Антон Гуськов

Екатеринбург. Другие новости 16.03.17

«Сами виноваты»: свердловские депутаты отказались решать проблему сноса домов на «газовых» участках. / «Не туда провели трубу»: свердловские чиновники придумали оправдание срыву программы газификации сел. / В Сухом Логу ищут нового мэра вместо Суханова.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Цирк Династии Филатовых
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter