В центре Екатеринбурга пожарную машину перевернуло после столкновения с легковушкой (ВИДЕО, ФОТО)

Публикации за 16.03.17

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Сегодня вечером в центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка произошло ДТП с участием автомобиля противопожарной службы. Машина ехала на вызов с включёнными проблесковыми маячками, но, по предварительным данным, дорогу ей не уступили. По словам очевидцев, в спецтранспорт врезалась ехавшая на зелёный свет иномарка. В результате столкновения почти весь капот легковушки был смят, произошло возгорание в моторном отсеке, которое, впрочем, быстро ликвидировали с помощью огнетушителя.

В свою очередь, пожарная машина перевернулась. Оба водителя живы, существенных травм не получили. Первыми на место аварии прибыли другие пожарные.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Антон Гуськов

Екатеринбург. Другие новости 16.03.17

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