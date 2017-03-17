В утренний час пик в Екатеринбурге закрыли две станции метро

Публикации за 17.03.17

Сразу две станции метро – «Чкаловская» и «Ботаническая» – оказались закрыты этим утром для пассажиров.

«На «Чкаловской» по громкой связи говорят, что станции закрыты, причин не сообщают, люди пересаживаются на наземный транспорт», – рассказала NDNews.ru очевидица.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области заявили, что станции метрополитена закрыты «по техническим причинам», позже уточнив, что этими причинами стала забытая кем-то из пассажиров сумка. Опасный предмет исследован, угрозы нет.

Движение поездов восстановили оперативно.

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