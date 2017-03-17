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Екатеринбург

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Публикации за 17.03.17

Родители подростка из Нижнего Тагила заплатят за сына, серьезно ранившего девочку

Родители подростка из Нижнего Тагила заплатят за сына, серьезно ранившего девочку

Родители подростка заплатят за хулиганство своего ребенка. Мальчик столкнул девочку с борта фонтана, упав, она разорвала живот о металлическую трубу.

ЧП случилось летом. 4 августа двое подростков – мальчик и девочка 12 лет – прогуливались по бортику центрального круга фонтана. Когда дети поравнялись, парень обеими руками толкнул девочку. Она не удержалась и упала в воду, ударившись животом о металлическую трубу в фонтане. Ребенка госпитализировали с рваной раной живота. Экспертиза показала, что травма – опасная для жизни, ее квалифицировали как повлекшую причинение тяжкого вреда здоровью.

«В связи с чем прокуратура района в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила в интересах несовершеннолетней направила исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, причиненного противоправным действием мальчика, с его законных представителей в размере 300 тыс. рублей», – рассказали NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Суд требования поддержал, родители подростка должны заплатить пострадавшей. Судебный акт в законную силу не вступил.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 17.03.17

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