Родители подростка из Нижнего Тагила заплатят за сына, серьезно ранившего девочку

Публикации за 17.03.17

Родители подростка заплатят за хулиганство своего ребенка. Мальчик столкнул девочку с борта фонтана, упав, она разорвала живот о металлическую трубу.

ЧП случилось летом. 4 августа двое подростков – мальчик и девочка 12 лет – прогуливались по бортику центрального круга фонтана. Когда дети поравнялись, парень обеими руками толкнул девочку. Она не удержалась и упала в воду, ударившись животом о металлическую трубу в фонтане. Ребенка госпитализировали с рваной раной живота. Экспертиза показала, что травма – опасная для жизни, ее квалифицировали как повлекшую причинение тяжкого вреда здоровью.

«В связи с чем прокуратура района в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила в интересах несовершеннолетней направила исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, причиненного противоправным действием мальчика, с его законных представителей в размере 300 тыс. рублей», – рассказали NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Суд требования поддержал, родители подростка должны заплатить пострадавшей. Судебный акт в законную силу не вступил.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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