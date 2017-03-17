Срочно! В Екатеринбурге загорелось здание городской полиции

В Екатеринбурге загорелось здание, где находится городское управление полиции. Всех сотрудников эвакуируют.
Сообщение о пожаре в здании на Фрунзе, 74, в ГУ МЧС по Свердловской области поступило в 09:36. Как отметили в пресс-службе регионального управления, по предварительной информации, загорелся 5 этаж УМВД России по г. Екатеринбургу. Проводится тотальная эвакуация из здания. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Подробности с места событий на NDNews.ru – в ближайшее время.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 17.03.17
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