Срочно! В Екатеринбурге загорелось здание городской полиции

Публикации за 17.03.17

В Екатеринбурге загорелось здание, где находится городское управление полиции. Всех сотрудников эвакуируют.

Сообщение о пожаре в здании на Фрунзе, 74, в ГУ МЧС по Свердловской области поступило в 09:36. Как отметили в пресс-службе регионального управления, по предварительной информации, загорелся 5 этаж УМВД России по г. Екатеринбургу. Проводится тотальная эвакуация из здания. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Подробности с места событий на NDNews.ru – в ближайшее время.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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