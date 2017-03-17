Полицейские самостоятельно потушили пожар в здании УМВД, пока им на помощь ехали 22 машины

Публикации за 17.03.17

Пожар в здании УМВД по Екатеринбургу был потушен за 15 минут самостоятельно сотрудниками полиции. При этом на место ЧП было выслано 22 единицы пожарной техники и 67 пожарных.

Как предает корреспондент NDNews.ru, силовики и МЧС по-разному отреагировали на тревожное сообщение о пожаре в одном из кабинетов в здании городской полиции. Как сообщила NDNews.ru пресс-служба УМВД, горение было ликвидировано полицейскими до приезда пожарных. Возгорание произошло в кабинете на площади 6 кв. м. Пострадавших нет.

По данным же пресс-службы управления МЧС, ситуация развивалась несколько по-другому. «Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось справиться с огнем в течение 15 минут и не допустить распространения пожара. На месте работали 22 единицы пожарно-спасательной техники, 67 человек, 2 звена газодымозащитной службы. Из здания эвакуированы 480 человек, пострадавших нет». Согласно информации спасателей, площадь пожара составила 10 кв. м. От огня пострадало помещение архива городской полиции.

Сейчас полицейские совместно с сотрудниками МЧС устанавливают причину возгорания.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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