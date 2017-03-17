Новый гендиректор УВЗ провел первые рабочие совещания в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Публикации за 17.03.17

Новый генеральный директор УВЗ Александр Потапов накануне посетил Нижний Тагил, где осмотрел предприятия корпорации и провел первые рабочие совещания. Встречи прошли на Уралвагонзаводе, «Уралкриомаше» и в Уральском КБ транспортного машиностроения, сообщили в пресс-службе УВЗ.

Александр Потапов посетил основные подразделения Уралвагонзавода – цеха вагоносборочного, металлургического и механосборочного производств. «На сегодняшний день головное предприятие обеспечено заказами по производству гражданской продукции и продукции военного назначения. Реализация государственного оборонного заказа – основного стратегического направления деятельности корпорации – осуществляется нами согласно взятым на себя обязательствам. В полной мере реализуются меры социальной поддержки работников», – подвел итоги осмотра гендиректор УВЗ.

«Уралкриомаш» показал руководителю перспективную разработку – контейнер-цистерну для сжиженного природного газа КЦМ-40/07, который создан с использованием уникальных технологий двойного назначения. Предприятие – признанный разработчик и поставщик систем для заправки космических аппаратов. В апреле текущего года изделие будет продемонстрировано в рамках экспозиции УВЗ посетителям международной выставки «ТрансРоссия-2017».

Уральское КБ транспортного машиностроения представило Александру Потапову перспективные образцы военной продукции. Вместе с тем, гендиректор обсудил с сотрудниками производство дорожно-строительной техники, согласно выбранному курсу на диверсификацию рынков. Предприятие представило основные изделия – гусеничный экскаватор ЭО-41211А и колесный экскаватор ЭО-33222А, которые были разработаны с использованием отдельных инженерных решений, ранее примененных в боевых машинах марки «УВЗ». Планируется, что новая линейка ДСТ Уралвагонзавода будет такой же прогрессивной и качественной, как и вся тагильская бронетехника. Гусеничный экскаватор ЭО-41211А был впервые представлен на выставке «Иннопром-2016» и уже вызвал интерес у потенциальных заказчиков. Опытный образец колесного экскаватора Уралвагонзавода ЭО-33222А планируется экспонировать на специализированной выставке «Строительная Техника и Технологии 2017».

В заключение рабочей поездки Александр Потапов встретился с уральским полпредом Игорем Холманских. Они обсудили возможности взаимодействия для создания благоприятных условий для развития промышленности в регионе и вопросы обеспечения работы предприятий корпорации и их комплектаторов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 17.03.17

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