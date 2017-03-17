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Екатеринбург

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Публикации за 17.03.17

Компания, построившая микрорайон в Екатеринбурге, попала в топ-20 застройщиков страны

Компания, построившая микрорайон в Екатеринбурге, попала в топ-20 застройщиков страны

Компания «Кортрос», реализовавшая в Екатеринбурге проект «», вошла в топ-20 крупнейших застройщиков России по объему ввода жилья за 2016 год.

Рейтинг опубликован Национальным объединением застройщиков жилья (НОЗА). Группа компаний «Кортрос» вошла во всероссийскую двадцатку, улучшив свои позиции по сравнению с прошлым годом на 11 пунктов.

По данным Росстата, за 2016 год в России было введено около 80 млн кв. метров жилья. На долю ГК «Кортрос» пришлось 237 тыс. кв. метров жилья по России, это более чем на 50 тыс. кв. м больше по сравнению с предыдущим годом. Основная доля введенного в эксплуатацию жилья приходится на район Академический (Екатеринбург), а также на проекты Московского региона: «Прима-Парк» (Щербинка), «Богородский» (Щелково) и «Заречная слобода» (Ивантеевка). Вместе с этим ГК осуществила ввод квадратных метров в Перми (ЭЖК «Astra») и Ярославле (микрорайон Яблоневый Посад).

«Рынок жилой недвижимости в России живет и справляется с неблагоприятными экономическими условиями. В своей деятельности мы наблюдаем положительную динамику не только по вводу квадратных метров, но и по увеличению выручки от реализации, рост которой составил в 2016 году 40 процентов. Также мы рассчитываем на высокие стабильные показатели и в ближайшие годы», – прокомментировал Генеральный директор ГК «Кортрос» Станислав Киселев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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