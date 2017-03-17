«А она Валентина, а не Валентин!» – жители Больших Брусян судятся с УК из-за «поддельных протоколов» и пишут заявление о фальсификации документов в СК

Публикации за 17.03.17

На Урале конфликты жителей и управляющих компаний стали происходить не только в городах, но и в сельских территориях. Как и во многих вопросах, касающихся скандалов в сфере ЖКХ, пионером в данном случае выступил Белоярский ГО, где чиновники и руководители МУПов, ведающих этой сферой, фигурируют в уголовных делах о взятках, растратах, злоупотреблении служебным положением.

Жители села Большие Брусяны в суде пытаются оспорить протоколы общих собраний, по которым обслуживание их домов было передано управляющей компании «Косулинская». Жильцы многоквартирников на улице Кирова заявляют, что документы были подделаны, никакого общего собрания, завершившегося избранием данной УК, не было. Брусянцы утверждают, что в протоколах фигурируют люди, никогда не жившие в этих домах, несовершеннолетние, недееспособные и прочие «мертвые души». Как рассказывают истцы, летом 2015 года на подъездах многоквартирников по улице Кирова в Больших Брусянах (входит в Белоярский ГО) появились объявления о том, что дом участвует в тендере, и жителям предлагалось проголосовать за одну из предложенных управляющих компаний, либо создать товарищество собственников недвижимости (ТСН). До этого времени дом обслуживала организация, ничем особо не выдающаяся, но счета за квартиры не превышали 800 рублей за 3-комнатную квартиру. Всех это устраивало, и никто из жителей домов ничего предпринимать не стал.

А в октябре 2015 года жильцы получили новые квитанции – от УК «Косулинская», в которых за ту же самую квартиру нужно было платить по 4-5 тысяч рублей. Брусянцы решили разобраться, откуда взялась управляющая компания, которая выставила им такие счета.

УК предъявила протокол общего собрания жильцов дома, которое, согласно документу, было проведено 11 августа 2015 года, и результатом стал выбор именно УК «Косулинская». Ошарашенные жители начали разбираться с этими протоколами и обнаружили удивительные факты: оказалось, что инициатор собрания – некий Валентин Сергеевич Шмидт, житель дома №102 по улице Кирова.

«У нас живет Валентина Сергеевна Шмидт, а мужа ее зовут Валерий Егорович. Кто такой этот Валентин Сергеевич Шмидт – мы понятия не имеем», – говорят изумленные жильцы. Далее обнаружилось, что голосовали несовершеннолетние, недееспособные и тому подобные несоответствия. Со всей этой историей жители обратились в суд.

Всего в суд подано заявление по четырем домам, в каждом от 16 до 27 квартир. Рассматривать иски брусянцев довелось судье Белоярского суда Юлии Солодушкиной. Ранее она упоминалась в связи с делом Прохоренко – заместителя главы Белоярского ГО, обвиненного по ст. 290 «Получение взятки в особо крупном размере». Процесс этот теперь ведет судья Вячеслав Мамаев, поскольку изначально назначенной судье Юлии Солодушкиной пришлось заявить самоотвод, так как она является «близкой подругой семьи Прохоренко».

Но в ходе нынешнего разбирательства о самоотводе речи не зашло. Несмотря на то, что, согласно данным системы «Контур-фокус», учредителями УК «Косулинская» являются 4 человека, включая Алену Прохоренко, – супругу Сергея Прохоренко.

Назначенное на сегодня рассмотрение исков жильцов в Белоярском районном суде перенесено на 21 марта в связи с болезнью одного из истцов.

На конец марта отложено и следующее заседание по делу Сергея Прохоренко.

Почитать о предыдущих судебных заседаниях и уголовных делах, касающихся сферы ЖКХ в Белоярском ГО, можно здесь и здесь.

Прокурор области Сергей Охлопков ранее требовал от губернатора Евгения Куйвашева отправить главу Белоярского ГО Павла Юдина в отставку, но глава региона к этому не прислушался.

Белоярский ГО, Таисья Юсупова

Белоярский ГО. Другие новости 17.03.17

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