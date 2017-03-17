Полиция Екатеринбурга ищет грабителя, напавшего на женщину (ФОТО)

Публикации за 17.03.17

Сотрудники линейного отдела транспортной полиции на станции Екатеринбург-Пассажирский ищут мужчину, напавшего на пожилую женщину. Преступник опознан, и несколько раз попал в зону камер видеонаблюдения. Тем не менее поймать его пока не удалось.

Линейным отделом МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский разыскивается подозреваемый в грабеже.

Как сообщили NDNews.ru в полиции, около 8 часов утра 26 января на тропинке вдоль железнодорожных путей станции Шарташ подозреваемый напал со спины на 53-летнюю женщину, следовавшую на работу. Злоумышленник несколько раз ударил женщину, обыскал ее карманы и забрал все наличные деньги, банковскую карту, мобильный телефон, сорвал у пострадавшей с шеи золотую цепочку с подвесками в виде иконки и крестика. Женщина после нападения смогла составить словесный портрет налетчика.

Сыщикам удалось установить, что грабитель сбыл телефон, и получить его снимки с камер уличного наблюдения на улице Челюскинцев.

Есть основания полагать, что это не первое нападение на счету подозреваемого. Его приметы: на вид 30-40 (возможно больше) лет, рост около 170-180 см, славянской внешности, среднего телосложения, предположительно – ранее судимый.

Всех, кто пострадал от действий этого человека, а также владеет информацией о его местонахождении, сотрудники линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский просят обратиться по телефонам в Екатеринбурге: 358-30-18 (дежурная часть), 358-30-17 (уголовный розыск).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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