«Шествие Бессмертного полка может превратиться в стояние»: организаторы о главной проблеме патриотической акции в Екатеринбурге

Публикации за 17.03.17

В Екатеринбурге началась подготовка к проведению 9 мая народного шествия «Бессмертный полк». В этом году у акции появится собственный штаб на Шарташской, 21, на базе благотворительной организации «Дорогами добра», там же откроется собственная горячая линия для приема вопросов от жителей. Организаторы пообещали учесть недостатки, отмеченные во время предыдущих акций, но беспокоятся о том, как они справятся с массовостью мероприятия, если численность «однополчан» превысит 50 тысяч человек, передает корреспондент NDNews.ru.

О нововведениях «Бессмертного полка» в Екатеринбурге рассказал на пресс-конференции ТАСС координатор акции Валерий Басай. В 2017 году управление акцией полностью перешло к нему. Бывший руководитель «Четвертого канала» Алена Вугельман, которая четыре года занималась организацией шествия на День Победы, сегодня подтвердила, что ушла из проекта.

Валерий Басай сообщил, что офис на Шарташской с 3 апреля будет проводить встречи со всеми заинтересованными в акции горожанами. В апреле там же начнется набор волонтеров, готовых помогать свердловскому отделению «Полка» не только 9 мая, но и круглый год. Кроме того, появился телефон горячей линии: 213-05-31. Он пригодится, к примеру, людям с ограниченными возможностями, которые могут заранее сообщить, что собираются принять участие в акции, и тогда к ним на шествии будет прикомандирован волонтер.

Изготовлением транспарантов по-прежнему будут заниматься 17 фотосалонов, с которыми организаторы «Бессмертного полка» сотрудничали раньше. «Я понимаю, что печатать будут все. Но люди должны понимать, что если они закажут фотографию в каком-нибудь киоске с шаурмой, и у них возникнут потом претензии, – это не наша ответственность. Мы готовы поручиться только за наших проверенных партнеров», – отметил Басай. В этом году за изготовление одного транспаранта фотосалоны будут брать по 400 рублей. В прошлом году цена была от 470 рублей, и, по словам организаторов, коммерсанты объясняли такую стоимость высоким курсом евро.

Что касается количества участников «Бессмертного полка», то организаторы ждут такого же потока людей, что и в прошлом году. Хотя Алена Вугельман заметила, что большую роль будет играть погода. Если в 2015 году в дождь со снегом собралось около 14 тысяч человек, то в 2016 году, когда стояла сухая солнечная погода, на шествие вышли 50 тысяч человек. По словам Валерия Басая, огромное количество участников в скором времени может обернуться проблемой: «Через несколько лет акция будет собирать по 100 тысяч человек. Может быть, уже и в этом году выйдет 70 тысяч. Очень сложно управлять движением такой толпы на узких улицах Екатеринбурга. Шествие «Бессмертного полка» тогда превратится в стояние».

Координаторы также заверили, что акция не изменит своим принципам, и будет аполитичной и народной. По словам Валерия Басая, шествие финансируется за его личный счет и средств спонсоров, и не получает денег из бюджета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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