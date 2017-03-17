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Екатеринбург

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Публикации за 17.03.17

Со здания Камвольного комбината на женщину рухнула глыба льда

Со здания Камвольного комбината на женщину рухнула глыба льда

В Екатеринбурге сегодня на женщину рухнула глыба льда. Пострадавшую увезли в больницу с тяжелыми травмами.

ЧП случилось на улице Новинской, 2. Со здания Камвольного комбината около часа дня сорвалась глыба льда, пострадала жительница Первоуральска. Ее госпитализировали с тяжелыми травмами. «В ходе надзорных мероприятий будут устанавливаться обстоятельства произошедшего. В частности, будут запрошены документы с целью установления сотрудника, ответственного за надлежащее обслуживание и содержание зданий комбината, уборку производственных площадок от снега, в том числе кровли», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Кроме того, прокуратура запросит документы из больницы, после того как медики установят тяжесть вреда, причиненного здоровью женщины. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.03.17

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