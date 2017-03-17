Еще 700 тысяч жителей Свердловской области получили доступ к скоростному 4G-интернету

Публикации за 17.03.17

«МегаФон» объявил о запуске сети 4G в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове, Асбесте и Заречном. Сверхбыстрый мобильный интернет в сети LTE стал доступен еще 700 тысячам жителей региона. В целом в зоне действия уверенного приема сети четвертого поколения проживает более 3 миллионов свердловчан, а это почти 70% населения региона.

Как уточнили в пресс-службе компании «МегаФон» на Урале, скорость в 4G в 5-7 раз выше значений сети 3G, и в 100 раз быстрее, чем интернет-доступ в 2G: теперь абонентам оператора понадобится значительно меньше времени на скачивание больших объемов информации. Например, загрузить все серии «Игры Престолов» на мобильное устройство теперь можно за 3 часа, для сравнения в сети третьего поколения – это заняло бы более 15 часов. А любители снимков в интернете на новых скоростях могут всего за 1 минуту выложить в социальные сети около 200 фото. Важно, что стоимость передачи данных в 3G и 4G одинакова.

«Максимальная скорость в сети 4G достигает 75 Мбит/с, это значит, что сейчас, для того, чтобы загрузить тяжелые файлы не нужно быть привязанным к стационарному компьютеру с проводным интернетом, наши абоненты могут смотреть видео онлайн в высоком разрешении с экрана смартфона, находясь в любом месте. Сверхбыстрый мобильный интернет 4G доступен на 95% территории городов», – рассказал директор Свердловского отделения компании «МегаФон» Алексей Воронин.

На Среднем Урале жители 70 населенных пунктов могут выходить в интернет на сверхскоростях «МегаФона». В их числе: Екатеринбург, Первоуральск, Новоуральск, Кировград, Ревда, Ирбит, Реж, Березовский, Верхняя Пышма, Арамиль, Полевской, Сысерть, Среднеуральск.

Оценить преимущества 4G-интернета можно с помощью оборудования, поддерживающего данную технологию и SIM-карты 4G. Убедиться, что SIM-карта и мобильное устройство абонента могут работать в сети 4G, можно с помощью команды *507#.

До 19 марта 2017 года в салонах оператора можно приобрести 4G-смартфон и получить скидку до 50% на второй. Цены на акционные устройства – от 3990 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.03.17

Со здания Камвольного комбината на женщину рухнула глыба льда. / «Шествие Бессмертного полка может превратиться в стояние»: организаторы о главной проблеме патриотической акции в Екатеринбурге. / День Патрика «зеленого», керлинг автомобилями и большой фитнес-фестиваль с фитоняшками (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»