Бутлегер из Верхней Салды пойдет под суд за 12 тысяч бутылок спиртного (ФОТО)

Публикации за 17.03.17

Полицейские следователи из Верхней Салды возбудили уголовное дело в отношении местного бутлегера. В гараже предприимчивого мужчины нашли 12 тысяч бутылок со спиртным и бумажные листы с поддельными акцизами.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по статьям 180 и 171.1 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» и «Хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции». На нарушении закона попался житель Верхней Салды 1963 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и мошенничество.

О том, что в Верхней Салде выпускается контрафакт, правоохранителям стало известно еще в ноябре прошлого года, тогда к ним поступила информация о том, что одном из гаражных боксов на улице Красноармейской находится склад спиртных напитков. На месте полицейские нашли целый подпольный цех по производству нелегального алкоголя: коробки с готовой к реализации алкогольной продукцией, пустую тару, пятилитровые бочки с этиловым спиртом и бумажные листы с поддельными акцизными марками и этикетками известных марок виски, коньяка и водки – всего 32 наименования. Стражи порядка насчитали свыше 12 000 бутылок со спиртным, общий объем изъятого контрафакта составил 3 700 литров. Бутлегер признал, что все это принадлежит ему, но сотрудничать со следствием отказался.

Изъятая алкогольная продукция из органов внутренних дел передана в «Росалкогольрегулирование», где будет храниться до решения суда. Мужчине грозит лишение свободы до 6 лет.

Верхняя Салда, служба информации РИА «Новый День»

Верхняя Салда. Другие новости 17.03.17

Еще 700 тысяч жителей Свердловской области получили доступ к скоростному 4G-интернету. / Со здания Камвольного комбината на женщину рухнула глыба льда. / «Шествие Бессмертного полка может превратиться в стояние»: организаторы о главной проблеме патриотической акции в Екатеринбурге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»