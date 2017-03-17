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Екатеринбург

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Публикации за 17.03.17

Бутлегер из Верхней Салды пойдет под суд за 12 тысяч бутылок спиртного (ФОТО)

Бутлегер из Верхней Салды пойдет под суд за 12 тысяч бутылок спиртного (ФОТО)

Полицейские следователи из Верхней Салды возбудили уголовное дело в отношении местного бутлегера. В гараже предприимчивого мужчины нашли 12 тысяч бутылок со спиртным и бумажные листы с поддельными акцизами.

Новый День: Бутлегер из Верхней Салды пойдет под суд за 12 тысяч бутылок спиртного (ФОТО)

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по статьям 180 и 171.1 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» и «Хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции». На нарушении закона попался житель Верхней Салды 1963 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и мошенничество.

Новый День: Бутлегер из Верхней Салды пойдет под суд за 12 тысяч бутылок спиртного (ФОТО)

О том, что в Верхней Салде выпускается контрафакт, правоохранителям стало известно еще в ноябре прошлого года, тогда к ним поступила информация о том, что одном из гаражных боксов на улице Красноармейской находится склад спиртных напитков. На месте полицейские нашли целый подпольный цех по производству нелегального алкоголя: коробки с готовой к реализации алкогольной продукцией, пустую тару, пятилитровые бочки с этиловым спиртом и бумажные листы с поддельными акцизными марками и этикетками известных марок виски, коньяка и водки – всего 32 наименования. Стражи порядка насчитали свыше 12 000 бутылок со спиртным, общий объем изъятого контрафакта составил 3 700 литров. Бутлегер признал, что все это принадлежит ему, но сотрудничать со следствием отказался.

Новый День: Бутлегер из Верхней Салды пойдет под суд за 12 тысяч бутылок спиртного (ФОТО)

Изъятая алкогольная продукция из органов внутренних дел передана в «Росалкогольрегулирование», где будет храниться до решения суда. Мужчине грозит лишение свободы до 6 лет.

Новый День: Бутлегер из Верхней Салды пойдет под суд за 12 тысяч бутылок спиртного (ФОТО)

Верхняя Салда, служба информации РИА «Новый День»

Верхняя Салда. Другие новости 17.03.17

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