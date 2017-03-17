За три килограмма украшений и телефонов разбойник на 10 лет отправится за решетку (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 17.03.17

Орджоникидзевский районный суд вынес приговор в отношении 48-летнего Владимира Кузьменко, который обвинялся в разбойном нападении на ломбард, а также в грабеже на территории микрорайона Уралмаш.

Напомним, что само преступление произошло на улице Кузнецова 2 июня 2016 года. Около 15:00 в помещение ломбарда зашел человек, чье лицо скрывали темные очки и кепка. Сказав продавцу, что хочет купить сотовый телефон, мужчина хитростью выманил работника ломбарда из кассовой комнаты, размещенной за металлической дверью, затем выхватил нож и нанес несколько ударов. Завязалась борьба, в ходе которой злоумышленник затащил пострадавшего в служебное помещение, откуда забрал ценное имущество, после чего покинул место преступления.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=g2x4-Wv9_qE&rel=0">Video</a> Грабитель ударил ножом продавца ломбарда

Спустя некоторое время раненый продавец сумел нажать тревожную кнопку и вызвать полицию. Он был госпитализирован, и врачи оценили его раны как опасные для жизни и здоровья. Ущерб, причиненный в ходе разбойного нападения, составил более двух миллионов рублей. Добычей нападавшего стали ювелирные украшения общим весом около килограмма, около 20 сотовых телефонов и наличные деньги. Через четыре дня в ходе оперативно-разыскных мероприятий Кузьменко был задержан сотрудникам уголовного розыска. Он полностью признал свою вину. Часть похищенного была изъята, часть злоумышленник успел сбыть. Как выяснилось, за грабежи и кражи Кузьменко привлекался к ответственности еще в 90-е годы прошлого века. Последний раз он был осужден в 2000 году и провел в местах лишения свободы 14 лет. После выхода на свободу официально нигде не работал.

Учитывая особую опасность совершенных противоправных деяний, а также тот факт, что подсудимый имел непогашенную судимость за особо тяжкое преступление, суд назначил Кузьменко наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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