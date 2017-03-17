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Екатеринбург

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Публикации за 17.03.17

В Кольцово задержали мужчину, который хотел вывезти в Турцию 12 миллионов на покупку дома у моря

В Кольцово задержали мужчину, который хотел вывезти в Турцию 12 миллионов на покупку дома у моря

Сотрудники Кольцовской таможни пресекли попытку незаконного вывоза 12 миллионов рублей. Задержанный мужчина собирался вылетать в Стамбул и не знал, что деньги нужно декларировать. Он их вез, чтобы купить дом у моря. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба Кольцовской таможни, в аэропорту при прохождении таможенного контроля в зоне вылета был задержан мужчина, перемещавший через таможенную границу 200500 долларов и 2810 турецких лир. В пересчете на рубли – это почти 12 миллионов. По словам таможенников, мужчина собирался вылететь в Стамбул и там купить себе недвижимость на берегу моря.

Как пояснил сам мужчина сотрудникам таможни, он не знал, что наличные нужно обязательно декларировать. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» в особо крупном размере. Статья предусматривает санкции в виде штрафа (до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных денежных средств), либо ограничения свободы на срок до четырех лет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.03.17

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