В Краснотурьинске глыба льда с крыши придавила двух мужчин, оба в больнице

Публикации за 17.03.17

В Краснотурьинске прокуратура проводит проверку коммунальных предприятий в связи с травмированием двух мужчин из-за падения глыбы снега. По данным ведомства, глыба льда упала на двух жителей города с жилого дома. У обоих пострадавших – серьезные травмы головы и переломы.

По предварительной информации, ЧП случилось 16 марта днем возле дома № 34 по ул. Металлургов. По сообщениям СМИ Краснотурьинска, у пострадавших – серьезные травмы головы, у одного – также травма шейных позвонков, у другого – перелом руки. Оба они находятся в больнице.

В ходе прокурорской проверки установлено, что жилой дом находится под управлением ТСЖ-8, у которого заключен договор на уборку кровли от снега с коммунальным предприятием «Ресурс».

«Прокуратурой Краснотурьинска устанавливаются обстоятельства произошедшего. Запрошены документы с целью установления сотрудника, ответственного за надлежащее обслуживание и содержание жилого дома, уборку кровли от снега. Из больницы запрошены документы для определения степени тяжести причиненных пострадавшим вреда здоровью», – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Кроме того, прокуратура организовала проверку всех коммунальных предприятий Краснотурьинска на предмет проведения сезонных работ по уборке снега с крыш.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.03.17

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