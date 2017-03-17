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Екатеринбург

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Публикации за 17.03.17

240 кг еды принесли школьники в приют для животных (ВИДЕО)

240 кг еды принесли школьники в приют для животных (ВИДЕО)

Сегодня учащиеся школы № 10 отнесли в приют для бездомных животных корм, который собирали всей школой больше месяца. Эту акцию старшеклассники организуют уже не первый год, в ней принимают участие ученики всех классов. «Мы обратились во все классы, известили о том, что собираем корм для бездомных животных. Корм несли все, – рассказывает Соня К., ученица 11 класса. – Это самое малое, что мы можем сделать для тех, кто слабее нас, людей, и кто от нас зависит».

«В Екатеринбурге огромная проблема с бездомными собаками, брошенными кошками. В большинстве своем они – плоды урбанистического мировосприятия и воспитания, и мы, как учителя биологии, должны объяснять детям особенности соседства людей и зависящих от них существ, – рассказала Анастасия Кузовкова, учитель биологии школы №10. – Многие дети просто-напросто боятся тех же собак. А считывая негативное отношение родителей или просто каких-либо взрослых, усваивают его и начинают транслировать в свою жизнь. И потом мы имеем и подростков-живодеров из Хабаровска, и издевательства над котятами за «лайки» и прочие зверства».

Сегодня школьники принесли собранный корм в один из приютов фонда «Зоозащита» на Спецавтобазе. Коробок и пакетов получилась приличная куча. «Мы, конечно, очень рады таким проявлениям человечности, – рассказала Анна Вайман, руководитель благотворительного фонда «Зоозащита». – Приходят классами, просто группами или компаниями. Кто-то просто приносит корм, кто-то выгуливает собак. У многих дома есть животные, а кому-то не разрешают, и подобные волонтерские мероприятия – един6ственный способ пообщаться с живыми существами, которые привыкли жить бок о бок с человеком».

Поход школьников в приют – на нашем видео.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.03.17

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