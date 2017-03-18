NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 18.03.17

Под Екатеринбургом в пожаре погиб 8-месячный ребенок

Под Екатеринбургом в пожаре погиб 8-месячный ребенок

Восьмимесячный ребенок погиб сегодня днем в пожаре в садовом товариществе под Екатеринбургом. Его старшего брата, трехлетнего, спасла мать. Как сообщили в ГУ МВД, по предварительным данным, в доме в садовом товариществе «Луч» вспыхнул пожар на площади 20 кв м. Молодая женщина, проживающая в нем, спасла своего старшего сына – трех лет. Младшего, восьми месяцев, женщина спасти не успела.

Семья, по данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области, полная – у молодой женщины был муж, но в момент трагедии его не было дома. Они приехали из одной из республик бывшего СССР, возможно, на заработки. Правоохранительные органы выясняют все детали случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.03.17

В Екатеринбурге устроили «сеанс самосожжения» ради выборов (ВИДЕО). / Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО). / Аптека, ларек «Татьяна» и популярная сеть алкомаркетов: где срабатывает приложение Росалкогольрегулирования (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter