Под Екатеринбургом в пожаре погиб 8-месячный ребенок

Публикации за 18.03.17

Восьмимесячный ребенок погиб сегодня днем в пожаре в садовом товариществе под Екатеринбургом. Его старшего брата, трехлетнего, спасла мать. Как сообщили в ГУ МВД, по предварительным данным, в доме в садовом товариществе «Луч» вспыхнул пожар на площади 20 кв м. Молодая женщина, проживающая в нем, спасла своего старшего сына – трех лет. Младшего, восьми месяцев, женщина спасти не успела.

Семья, по данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области, полная – у молодой женщины был муж, но в момент трагедии его не было дома. Они приехали из одной из республик бывшего СССР, возможно, на заработки. Правоохранительные органы выясняют все детали случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.03.17

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