NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 18.03.17

Сотрудники МЧС начали взрывать лед в районе мостов для защиты от паводка

Сотрудники МЧС начали взрывать лед в районе мостов для защиты от паводка

В Свердловской области начались работы по безопасному пропуску паводковых вод. Сотрудники МЧС взрывают и бурят лед в наиболее опасных местах, где может произойти ледовый затор и подтопление территории.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, подрыв льда был произведен в Североуральском округе. Специалисты заложили 60 килограммов взрывчатки, чтобы ослабить лед в районе моста через реку Сосьву, соединяющего поселок Черемухово с селом Всеволодо-Благодатское. Таким же образом планируется разрушить ледовое покрытие в районе еще десяти мостовых сооружений.

Бурение льда началось в деревне Кодинка, которая находится у сужения реки Исеть, поэтому есть высокий риск возникновения ледового затора. «В 2012 году здесь во время паводка и возникшего затора льда произошло подтопление частного жилого сектора и огородов, а также повреждение строений, хозяйственных построек и заборов. Для недопущения подобных ситуаций мы совместно с сотрудниками МЧС ежегодно делаем во льду скважины, которые смогут в случае ледохода раздробить крупные льдины, и тем самым предотвратить возникновение ледяного затора и подтопления», – рассказал ведущий специалист управления гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций Каменска-Уральского Александр Ходенко. За несколько часов бригада МЧС пробурила на опасном месте более 300 лунок диаметром 18 см.

Работы по разрушению льда продолжатся в Свердловской области .

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.17

Очередную годовщину присоединения Крыма отметили митингом и флешмобом (ФОТО). / В Кировском округе за день до выборов продолжаются подкупы избирателей. / Под Екатеринбургом в пожаре погиб 8-месячный ребенок.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter