Сотрудники МЧС начали взрывать лед в районе мостов для защиты от паводка

Публикации за 18.03.17

В Свердловской области начались работы по безопасному пропуску паводковых вод. Сотрудники МЧС взрывают и бурят лед в наиболее опасных местах, где может произойти ледовый затор и подтопление территории.

Как сообщили NDNews.ru в региональном управлении МЧС, подрыв льда был произведен в Североуральском округе. Специалисты заложили 60 килограммов взрывчатки, чтобы ослабить лед в районе моста через реку Сосьву, соединяющего поселок Черемухово с селом Всеволодо-Благодатское. Таким же образом планируется разрушить ледовое покрытие в районе еще десяти мостовых сооружений.

Бурение льда началось в деревне Кодинка, которая находится у сужения реки Исеть, поэтому есть высокий риск возникновения ледового затора. «В 2012 году здесь во время паводка и возникшего затора льда произошло подтопление частного жилого сектора и огородов, а также повреждение строений, хозяйственных построек и заборов. Для недопущения подобных ситуаций мы совместно с сотрудниками МЧС ежегодно делаем во льду скважины, которые смогут в случае ледохода раздробить крупные льдины, и тем самым предотвратить возникновение ледяного затора и подтопления», – рассказал ведущий специалист управления гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций Каменска-Уральского Александр Ходенко. За несколько часов бригада МЧС пробурила на опасном месте более 300 лунок диаметром 18 см.

Работы по разрушению льда продолжатся в Свердловской области до 1 апреля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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