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Екатеринбург

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Публикации за 18.03.17

Антон Шипулин стал победителем гонки преследования в заключительном этапе Кубка мира

Антон Шипулин стал победителем гонки преследования в заключительном этапе Кубка мира

Биатлонист из Екатеринбурга Антон Шипулин выиграл гонку преследования на финальном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Вторым к финишу пришел француз Мартен Фуркад, бронза досталась норвежцу Йоханнесу Бе.

Как передает корреспондент , Шипулин стартовал в гонке третьим по результатам пятничного спринта. На первых двух рубежах российский спортсмен показал чистую стрельбу и выбился в лидеры, оторвавшись от преследователей на 20 секунд. На первой «стойке» Антон допустил один промах и ушел на штрафной круг, но это не помешало ему остаться в тройке претендентов на золото. На заключительном рубеже Шипулин отстрелят чисто, тогда как его ближайшие конкуренты Мартен Фуркад и Йоханнес Бе допустили по промаху. На последнем круге француз значительно сократил отставание от российского спортсмена, но Шипулин удержал преимущество и финишировал с российским флагом.

«Сегодня была очень сложная гонка, в то же время очень эмоциональная, серьезная. Самое главное для меня было справится на огневом рубеже. Был неприятный ветер на лежке, я делал поправки, а на последней стойке даже не знаю, как удалось сделать «ноль» – меня сильно шатало, я очень сильно устал, но все-таки сделал. Когда увидел, что соперники промахнулись по разу, то понял, что сегодня победа за нами. В конце, когда начали кричать, что осталось около 10 секунд, пришлось в последний подъем поднапрячься. Я, конечно, удивился, что Фуркад так близко подбежал, но контролировал ситуацию. Я рад, что сегодня так все получилось», – рассказал Шипулин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Победа в пасьюте в Холменколлене стала второй для екатеринбургского биатлониста за сезон.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.17

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