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Публикации за 20.03.17

На Урале отца семерых детей отправили в колонию за пьяную езду

На Урале отца семерых детей отправили в колонию за пьяную езду

В Богдановиче осудили мужчину, которого не раз гаишники ловили на управлении автомобилем в пьяном виде. Лихач будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Жителя Богдановича Геннадия Бушманова поймали на нарушении ПДД 11 февраля этого года – он сел за руль после того, как выпил. Экспертиза показала наличие в крови спирта в объеме 0,386 мг на один литр выдыхаемого воздуха. Причем ранее ему выписывали штраф по ст. 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения»).

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения»). В ходе разбирательств выяснилось, что мужчину по аналогичной статье уже судили, но выводов он, очевидно, не сделал.

На иждивении Бушманова находится семеро несовершеннолетних детей, при этом он нигде не работает. По решению суда мужчина проведет 10 лет в колонии строгого режима, на три года ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор суда в законную силу не вступил.

Богданович, служба информации РИА «Новый День»

Богданович. Другие новости 20.03.17

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