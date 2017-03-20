Администрацию Режа через суд заставляют убрать колею в 9 см

Публикации за 20.03.17

В Реже прокуратура и ГИБДД пытаются через суд заставить администрацию Режа привести в порядок дороги. На некоторых участках колея уже глубиной 9 см.

Прокуратура и сотрудники ОГИБДД устроили совместную проверку дорог в Реже. Больше всего нареканий у них вызвал участок ул. Костоусова (от ул. Советской до ул. Чапаева) – дорога покрыта выбоинами, трещинами, колея достигает 9 см, из-за чего водители вынуждены сильно сбрасывать скорость и рисковать попасть в ДТП.

Так как в соответствии с законодательством за местные дороги отвечает администрация города, прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным и об обязании устранить допущенные нарушения. Рассмотрение указанного административного дела находится на контроле Режевской городской прокуратуры.

Реж, служба информации РИА «Новый День»

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