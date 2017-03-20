В Екатеринбурге поймали жутко пьяного водителя, когда он вез ребенка в школу

Публикации за 20.03.17

В Екатеринбурге сегодня утром поймали пьяного водителя прямо около школы. Мужчина повез своего ребенка на учебу, у ворот учебного учреждения его «встретили» гаишники. Судя по количеству промилле, которые он «надышал», нетрезвый родитель выпил минимум бутылку водки.

На Среднем Урале гаишники продолжают облавы на пьяных водителей – за минувшие выходные на дорогах области в рамках мероприятия «Стоп-Контроль!» поймали 157 водителей, севших за руль после употребления спиртного. В Екатеринбурге только за пятницу проверили несколько тысяч водителей, нарушение подтвердилось в 7 случаях, еще трех водителей накажут за управление автомобилем после употребления наркотиков. За выходные выписано 30 протоколов.

Но и начало рабочей недели не заставило некоторых протрезветь. Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области, пьяного водителя остановили сегодня утром близ одной из школ в Орджоникидзевском районе. Сотрудники ГИБДД у школы контролировали соблюдений правил перевозки детей, и заметили ВАЗ-2110, за рулем которого сидел мужчина с признаками алкогольного опьянения. Тест подозрения гаишников подтвердил – 2,67 промилле. Отметим, в среднем 2-3 промилле означают опьянение сильной тяжести, за которым начинается уже тяжелое отравление спиртным. Такое количество алкоголя в крови означает, что мужчина, весьма вероятно, выпил минимум бутылку водки (или другой алкоголь в эквивалентом количестве). В отношении водителя возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Автомобиль эвакуирован на штрафную стоянку, материалы будут направлены в суд.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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