В Нижнем Тагиле на четырехлетнего ребенка упал кирпич

Публикации за 20.03.17

На Среднем Урале очередное коммунальное ЧП. На голову четырехлетней девочки в Нижнем Тагиле упал кирпич. Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла вчера около 13:30 близ дома № 36 по ул. Быкова. Мама семейства одевала нескольких детей, чтобы выйти на улицу, а две ее дочери – четырех и семи лет – вышли из дома чуть раньше. Когда четырехлетняя девочка выходила из подъезда, ей на голову упал кирпич. Малышку в тяжелом состоянии увезли в больницу с черепно-мозговой травмой, ей сделали операцию.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, дом № 36 по ул. Быкова – двухэтажный, 1960 года постройки, обслуживается муниципальной управляющей компанией. Причины ЧП уточняются, по одной из версий, разрушился дымоход, из которого и выпал кирпич. «По имеющимся сведениям, здание, с которого упал кирпич, было построено более 50 лет назад. Упавший кирпич мог находиться в кладке кирпичной трубы, являющейся вентиляционным отводом для газовой колонки», – уточнили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности»).

В пресс-службе администрации города уточнили, что девочку прооперировали нейрохирурги из Екатеринбурга, она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Глава Нижнего Тагила Сергей Носов создал рабочую группу по обследованию кровель всех жилых домов города на наличие повреждений и мусора после зимы. В доме по ул. Быкова, 36, капремонт запланирован на 2021-2023 годы. При этом, по словам начальника управления ЖКХ Егора Копысова, в этом доме ежегодно весной и осенью проводится проверка состояния кровли. «По словам специалистов, на крыше дома находятся кирпичные трубы, которые являются вентиляционными отводами для газовых колонок. Осенью во время осмотра часть разрушенной кирпичной кладки от труб была убрана. Разобрать их полностью нельзя ввиду конструктивных особенностей здания. По словам специалистов, вероятно, зимой продолжилось разрушение кладки, которое и привело к несчастному случаю», – пояснили в мэрии Нижнего Тагила.

Нижний Тагил, Светлана Загороднева

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