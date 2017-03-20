В Асбесте снова коммунальный скандал / Местный «Водоканал» попал под удар «управляшек»

Публикации за 20.03.17

В городе Асбесте новый виток уже затянувшегося коммунального скандала. Под прицелом оказалась деятельность успешного городского предприятия ЗАО «Водоканал». Управляющие компании с многомиллионными долгами решили дезинформировать население, приписывая свои траты потребителям – по строке «общедомовые нужды». А дирижирует процессом экс-чиновник, намеревающийся, по мнению горожан, на волне коммунального скандала снова попасть во власть – уже депутатом. Подробности – в нашем материале.

«За ЖКХ!» – новый этап информационной войны разгорается в Асбесте. По словам источников в горадминистрации, подконтрольные бывшему заместителю главы города Ивану Симонову управляющие компании, возглавляемые родственницами Ляйсан и Ольгой Медведевыми, обвиняют «Водоканал» в установке «лишних» насосов и взимании чрезмерно высокой платы за их обслуживание с населения. «Асбест – город горный, и очень много домов построено на высоких точках. Для должного напора воды в кранах горожан придомовые насосы просто необходимы. Насосы и их работа оплачиваются по строке «общедомовые нужды», и хотя платит за них потребитель, в пересчете на целый многоквартирный дом суммы выходят очень небольшие, а управляющие компании до народа эту информацию не доносят, а специально нагнетают подобный скандал», – говорит анонимный источник.

По опыту работы подобных придомовых насосов в городах России, потребители платят, в среднем 5-10 рублей с квартиры за бесперебойную подачу воды. Однако нередко коммунальщики, пользуясь неграмотностью населения в вопросах ЖКХ, «пририсовывают лишние нолики» в квитанциях.

«Вся наша проблема с ЖКХ завязана на одном человеке – все указывает на то, что речь идет о бывшем замглавы города по ЖКХ Иване Симонове. Уходя с чиновничьей должности, он, говорят, организовал несколько «управляшек», главная из которых ООО «Жилсервис» с дебиторской задолженностью на сегодня в 40 миллионов рублей. Есть информация, что Иван Иванович с соратниками решили снова попасть во власть, а коммунальные скандалы – это протоптанный путь, он работал в этой сфере, все про нее знает. Потому и началось все с «Водоканала», которому управляющие компании, которые в городе ассоциируют с экс-чиновником, кстати, задолжали миллионы», – рассказал на условиях анонимности наш источник в городской администрации.

Отметим, что об асбестовских коммунальных войнах в министерстве ЖКХ Свердловской области знают, и глава ведомства Николай Смирнов несколько раз приезжал в город, чтобы лично разобраться в сложившейся ситуации. «После министерских визитов «военные действия» на какое-то время сходят на нет, но потом Иван Симонов со своими директорами управляющих компаний вновь начинают мутить воду», – утверждает источник в городской администрации.

Однако, как говорят эксперты в вопросах ЖКХ, главная проблема инициаторов подобных войн в том, что они уверены в неграмотности населения. Но это далеко от истины. «Я давно живу в Асбесте и прекрасно помню те времена, когда в домах были серьезные перебои с водой: вечером открываешь кран, а воды в нем нет – ни помыться, ни постирать; утром – тоже проблемы; даже ночью люди приходили с рабочей смены, а душ не принять. Сейчас – во многом благодаря таким насосам – у нас в квартире на девятом этаже всегда есть вода, и с хорошим напором. Спасибо за это специалистам «Водоканала», – рассказала жительница улицы Лесной Наталья Нихаева.

По словам простых жителей, несмотря на нападки злопыхателей, коллектив ЗАО «Водоканал» делает свою работу на «отлично», что доказывает большое количество почетных грамот и благодарственных писем: «Предприятие года-2015», первое место в Свердловской области по критерию «Отдача от собственного капитала», четвертое место в Российской Федерации в финансово-хозяйственной деятельности, и других.

Вот и сегодня руководство «Водоканала» ведет длительную переписку с областными и городскими чиновниками о том, что на территории Асбестовского городского округа не выполнены научно-исследовательские работы по созданию схем водоснабжения и водоотведения, что является прямым нарушением федерального законодательства. Но чиновники переключать свое внимание на насущные проблемы не спешат – похоже, их больше устраивают официальная переписка и формальное, ради галочки выполнение «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Асбестовского городского округа», чем качественное улучшение реального положения дел в городском водоснабжении.

Асбест, служба информации РИА «Новый День»

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