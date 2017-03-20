Сержанта-контрактника из Екатеринбурга осудили за преступление другого человека (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 20.03.17

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Из-за небрежности дознавателя полиции сержант 201-й военной базы, дислоцирующейся в Душанбе, получил на родине штраф, судимость и едва не стал фигурантом дела «за самоволку». Александра Петрова не выпустили из страны в связи с уголовным штрафом. Выяснилось, что полтора года назад магазинный вор при задержании предъявил полиции утерянный и просроченный паспорт сержанта с переклеенной фотографией. Проверять эти данные в отделе не стали.

Как рассказал NDNews.ru потерпевший, в январе 2017 года, когда он пытался вернуться в часть после побывки на родине, его просто не выпустили из страны, заявив, что он имеет судимость и должен уплатить уголовный штраф. «Причиной стал утерянный паспорт», – рассказывает Александр Петров. Именно этот документ был предъявлен полиции мужчиной, пойманным на воровстве в «Ашане» в декабре 2015 года. В это время Александр Петров уже проходил службу в Таджикистане. Вор показал чужой паспорт в полиции, потом с ним же пришел в мировой суд, получил штраф в пять тысяч рублей, и исчез. Спустя полтора года дело дошло до приставов, и «осужденному» ограничили выезд.

«Дознаватель поверил на слово вору, предъявившему паспорт с переклеенной фотографией, и просто не проверил личность задержанного согласно процедуре. Мало того, сотрудника полиции не смутило, что предъявленный паспорт просрочен, так был выдан в 2012 году, а в 2015 обладателю документа уже было 22 года, он уже ходил с другим паспортом», – пояснила агентству адвокат сержанта Екатерина Нечаева. Она сейчас добивается оправдания своего клиента, но процесс «реабилитации» затянулся. В Верх-Исетском районном суде, где рассматривалась кассационная жалоба, представитель прокуратуры заявил, что личность Петрова в ходе дознания была установлена верно и по всем правилам, а значит, приговор нужно оставить в силе.

Судья вынес уклончивое решение, которое вкратце юрист формулирует так: «Приговор отменить, дело вернуть прокурору». Это означает, что хотя штраф с военнослужащего снят, он до сих пор занесен в базы МВД как фигурант уголовного дела. Это чревато проблемами для молодого человека, желающего стать профессиональным военным.

«Во-первых, когда я узнал, что меня не выпускают из страны, были проблемы. Командиры сначала не хотели верить, говорили , что у меня нет фактов, подтверждающих эту историю. Если бы в итоге мне не пошли навстречу и не дали второй отпуск, было бы реальное дело, уже по военной линии, за самовольное оставление части. Во-вторых, я служу второй контракт, и, возможно, пойду учиться на офицера. Любой запрос, проверка, и военная карьера окончена», – объясняет свое беспокойство сержант. Он намерен добиваться не только оправдательного приговора, но и компенсации от МВД, и наказания конкретного дознавателя.

Екатеринбург, Антон Гуськов, Александр Саливанчук

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