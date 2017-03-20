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Екатеринбург

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Публикации за 20.03.17

Завтра Ленинский суд рассмотрит иск сторонников Навального к министерству общественной безопасности

Завтра Ленинский суд рассмотрит иск сторонников Навального к министерству общественной безопасности

Ленинский суд рассмотрит 21 марта иск сторонников Алексея Навального к МОБ Свердловской области.

Как передает корреспондент NDNews.ru, иск будет рассматривать судья Ольга Савинова. Напомним, что по инициативе Алексея Навального 26 марта должны состояться протестные митинги в 60 городах России. Екатеринбург стал одним из муниципалитетов, где в проведении митинга было отказано – представитель министерства Александр Клешнин заявил, что цели митинга антиконституционны.

Напомним, что Навальный выступил с инициативой проведения протестных акций после того, как власти проигнорировали фильм «Он вам не Димон», посвященный премьер-министру Дмитрию Медведеву. В фильме, созданном фондом борьбы с коррупцией, излагались факты возможных нарушений закона со стороны высокопоставленного чиновника.

Как отмечает корреспондент NDNews.ru, к настоящему моменту только в официальной группе мероприятия в соцсети «В контакте» в качестве потенциальных участников записалось уже более трех тысяч человек (2100 пользователей утверждают, что пойдут на митинг, 1100 – возможно пойдут). Сторонники Навального в своем иске оспаривают отказ на согласование митинга.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 20.03.17

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