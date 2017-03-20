«Спорт-экспресс» досрочно отказал нижнетагильскому «Спутнику» в полуфинале (СКРИН)

Публикации за 20.03.17

На неприятный казус обратили внимание работники пресс-службы нижнетагильского хоккейного клуба «Спутник», который сейчас борется с балашихинским «Динамо» за путевку в полуфинал Кубка Братины. Журналисты издания «Спорт-экспресс» досрочно выдали новость о том, что подмосковная команда победила в серии, хотя шансы у тагильчан еще есть.

Как отмечает корреспондент NDNews.ru, сейчас счет в четвертьфинальной серии – 1:3 в пользу «Динамо». Согласно регламенту ВХЛ, победителем круга становится та команда, которая одержала четыре победы, так что пока у «бобров» еще есть шансы. Очередная встреча «Спутника» и «Динамо» пройдет в Нижнем Тагиле завтра, 21 марта, в 19:00.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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