Спасаясь от ревнивого мужа, раненый свердловчанин выпрыгнул из окна и погиб

Публикации за 20.03.17

Следственным отделом Ивделя завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СК, поздним вечером 13 декабря 2016 года 54-летний мужчина, его жена и их гость распивали спиртное у себя дома. В ходе застолья гость неподобающим образом повел себя по отношению к хозяйке, вызвав у ее мужа чувство ревности. Между мужчинами возник конфликт, и хозяин квартиры ударил соперника ножом в грудь. Спасаясь от ревнивца, гость выпрыгнул на улицу из окна второго этажа, отбежал от дома на расстояние около 30 метров, но потом упал и скончался. Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции по месту своего жительства.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ивдель, Служба информации РИА «Новый День»

Ивдель. Другие новости 20.03.17

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