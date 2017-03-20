Дорожники на два месяца перекроют участок улицы Московской

Публикации за 20.03.17

С 21 марта в Екатеринбурге закрывается движение транспорта по участку улицы Московской от бульвара Денисова-Уральского до улицы Волгоградской. Причина – капитальный ремонт проезжей части. Подрядчик ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» будет проводить работы до 27 мая 2017 года, сообщили в пресс-службе мэрии. В этот период для автомобилистов, едущих из центра города, будет открыта полоса улично-дорожной сети по четной стороне улицы Московской.

Далее дорожники приступят к ремонту других отрезков улицы Московской – в районе Шаумяна и Щорса, а также в районе Рижского и Военной.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.03.17

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