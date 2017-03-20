Ночные заморозки прекратятся к выходным

Публикации за 20.03.17

По сообщению синоптиков, в ближайшие дни в Екатеринбурге погода существенно не изменится. Днем температура воздуха будет подниматься до +5…+7 градусов, по ночам – опускаться до -7…-9 градусов.

По данным Росгидрометцентра, все ближайшие дни будет переменная облачность, осадки – дождь со снегом – возможны только в воскресенье, 26 марта. Заморозки отступят к выходным, однако потепление будет недолгим.

По сообщению сервиса «Гисметео», уже на следующей неделе снова похолодает. Последний день марта будет самым морозным – температура может опуститься до -14 градусов в ночные часы. Устойчивого тепла можно ожидать только в середине апреля.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.03.17

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